Акция в Хабаровске: Хоккей и граффити

Очередную акцию предлагают хабаровчанам. На этот раз горожане смогут нарисовать граффити.

8 января все, кто любит рисовать, кто хочет рисовать, кто любит бэнди и кто хочет рисовать бэнди, смогут воплотить свои желания в реальность. Для этого всего лишь нужно прийти с 11:00 до 16:00 на городскую набережную. Именно там пройдет городская акция «Я рисую чемпионат», посвященная, соответственно, чемпионату мира по бэнди, стартующему 29 января 2018 года.

25 квадратных метров фотозоны будут отданы на откуп художникам (профессионалам, любителям и просто неравнодушным – всем, кто захочет), рисующим в граффити хоккеистов с мячом. Если вы боитесь, что ваш уровень художественного мастерства недостаточно высок, не стоит переживать – всем участникам помогут профессиональные художники, сообhttp://www.gubernia.com/news/society/khabarovchanam-predlagayut-narisovat-khokkeistov-na-naberezhnoy/щает портал "Губерния".

Фото:graffiti-lj.livejournal.com