Убийцу Андрея Драчева могут посадить пожизненно

Убийце пауфлифетра Андрея Драчева Анару Аллахверанову светит пожизненное заключение, - сообщили в Прокуратуре Хабаровского края, которая утвердила обвинительное заключение.

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Напомним, что около 7 часов утра 20 августа 2017 года на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой мужчина (1992 г.р.) нанес несколько ударов другому мужчине (1985 г.р.). От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Необходимо отметить, что погибший профессионально занимался спортом, был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

Уголовное дело первоначально было возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее Следственный комитет РФ переквалифицировал дело на статью об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений.

Погибший спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. В последние годы занимался бодибилдингом.

Анар Аллахверанов тренировался в бойцовском клубе «Мастер». Его брат Натиг Аллахверанов, один из учредителей клуба, отбывает срок в колонии. Его посадили по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью: в 2013 году Натиг Аллахверанов избил человека, который задолжал ему деньги