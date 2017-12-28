Вячеслав Шпорт выступит с ежегодным обращением к органам власти и бизнесу

29 декабря, состоится ежегодное публичное выступление Губернатора Вячеслава Шпорта "Инвестиционный климат и инвестиционная политика Хабаровского края". Перед расширенным заседанием Правительства глава региона обратится к депутатам Законодательной Думы, представителям органов исполнительной власти и бизнеса.

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Ожидается, что Вячеслав Шпорт расскажет о результатах работы за 2017 год по улучшению делового климата, привлечении инвестиций в ТОСЭР и Свободный порт, строительстве инфраструктуры для резидентов и т.д. Также глава региона поставит задачи на следующий год.

Напомним, что Губернатор готовит публичное обращение к органам исполнительной и законодательной власти, а также предпринимательскому сообществу в рамках требований Регионального Инвестиционного Стандарта, разработанного АСИ. Данный Стандарт успешно реализуется в крае с 2014 года.