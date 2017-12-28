В Хабаровском крае обеспечение жильем детей-сирот в приоритете

Вопрос обеспечения жилыми помещениями детей-сирот находится на постоянном контроле Губернатора и Правительства Хабаровского края. Ежегодно на обеспечение жильем детей-сирот предусматриваются ассигнования из краевого бюджета и субсидии из федерального бюджета.

С 2006 года по настоящее время в крае министерством жилищно-коммунального хозяйства края предоставлено 1712 квартир. Только за предыдущие три года улучшили свои жилищные условия 1137 детей-сирот.

В текущем году дети-сироты получили 266 квартир (39 - г. Хабаровск, 25 - г. Советская-Гавань, 21 - г. Амурск, 66 - г. Комсомольск-на-Амуре, 2 - г. Бикин, 66 - с. Мирное Хабаровского района, 44 - п. Переяславка района им. Лазо, 1 – с. Красное Николаевского района, 1 – с. Некрасовка Хабаровского района, 1 с. Джари Нанайского района).

Для тех детей-сирот, кто пока не получил собственное жилье, предусмотрена компенсация расходов за наем (поднаем) жилых помещений. Такая мера социальной поддержки действует в крае с 2014 года, возможностью получить компенсацию уже воспользовались более 1146 человек.

На сегодняшний день, определены предельные размеры социальной выплаты: в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре – 10 тыс. руб., в административных центрах муниципальных районов – 5 тыс. руб., в других сельских поселения и населенных пунктах края – 2 700 руб.

Для оказания необходимой помощи дети-сироты могут обратиться в службу постинтернатного сопровождения. Адреса служб можно узнать в КГКУ "Центр по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопровождению" по адресу: 680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 11, каб. 212, тел. (4212) 70 46 09.

В 2018 году в крае планируется обеспечить не менее 580 детей-сирот, в том числе за счет: строительства 500 жилых помещений, приобретения на вторичном рынке недвижимости 15 жилых помещений, заключения и исполнения 65 мировых соглашений.

По информации министерства строительства края до конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию 207 квартир для детей-сирот, из них: 156 квартир в п. Переяславка района им. Лазо, 11 квартир в г. Комсомольске-на-Амуре, 40 квартир в г. Николаевске-на-Амуре.

В 2018 году планируется строительство 46 квартир в г. Вяземский, 99 квартир в г. Николаевске-на-Амуре, 28 квартир в г. Хабаровске, 126 квартир в г. Комсомольске-на-Амуре.

Предоставляемые квартиры отвечают техническим и санитарным требованиям, в квартирах произведен социальный ремонт, установлено санитарно-техническое оборудование, электроплиты и приборы учета за потребляемые коммунальные услуги.

Однако при заселении в квартиры специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства края столкнулись с проблемой оповещения граждан. После выпуска детей-сирот из детских домов и учебных заведений, отсутствует информация о дальнейшем месте их жительства, поэтому нет возможности установить связь с ними.

В связи с чем, министерство жилищно-коммунального хозяйства убедительно просит детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, кто состоит на учете на получение жилья, своевременно сообщать о перемене места жительства и контактных номерах телефонов.

Сообщить необходимую информацию можно по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, каб. № 116, 119, тел.: 31-29-11, 31-42-33.