Люди с ограниченными возможностями смогут получить знак ГТО

Со следующего года пройти испытания и получить знак Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» смогут жители края с ограниченными возможностями. Государственные требования к уровню физической подготовленности людей с инвалидностью при выполнении комплекса обсудили на заседании координационного совета при Губернаторе края по поэтапному внедрению комплекса.

Министерство спорта России уже разработало нормативы для людей с ментальными нарушениями, а также с проблемами слуха, зрения и поражением опорно-двигательного аппарата. Обязательными для большинства возрастных групп будут состязания по бегу, ходьбе на лыжах и плаванию. Для прохождения испытаний необходимо получить медицинский допуск, который будет выдавать врачебная комиссия.

«Приобщение людей с инвалидностью к массовому спорту в России и в Хабаровском крае в частности – процесс трудоёмкий и довольно продолжительный по времени. Приоритет здорового образа жизни, адаптивной физкультурной деятельности должен быть обеспечен за счёт большей привлекательности, разнообразия и новаций в области двигательной активности и базироваться на принципах инклюзии», - отметил заместитель министра физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов.

Он также подчеркнул, что большинство спортивных объектов края сегодня приспособлены для занятий физической культурой лицами с ограниченными возможностями.

Напомним, возрождение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в России началось в 2014 года. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Хабаровский край включился в программу внедрения ГТО в 2015 году. За это время более 10 тысяч жителей региона стали обладателями знаков отличия. В этом году более полутора тысяч жителей края приняли участие в различных акциях, посвященных выполнению испытаний комплекса, а делегации региона вошли в десятку лучших на всероссийских фестивалях ГТО.