В Комсомольске-на-Амуре завод «Амурметалл» произвел 180 тысяч тонн металлопродукции, несмотря на то, что поменялся собчтвенник, был переходный период, производились технологически-ремонтные работы.

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«И это большая заслуга рабочего коллектива. Да, на момент, когда мы «зашли» на завод, там уже не было каких-то запасных частей для ремонта, расходных материалов. Но все основное оборудование было на месте, в рабочем состоянии. Работающий коллектив его сохранил. Мы еще раз убедились, что завод сможет работать. В этом году мы произвели 180 тысяч тонн металлопродукции», – отметил Сергей Зюбр, исполнительный директор группы компаний «Торэкс», ставшей новым владельцем завода

На заводе «Амурметалл» новый собственник сохранил трудовой коллектив. На работу, спустя полгода простоя, вышли 2700 человек.

Напомним, что единственный на Дальнем Востоке металлургический завод приобрела компания «Торэкс» - резидент ТОСЭР «Хабаровск», где реализует проект по созданию металлургического мини-завода..Учредители ООО «Торэкс» - супруга депутата Госдумы от ЛДПР от Хабаровского края Сергея Фургала - Лариса Стародубова и Николай Мистрюков - экс-депутат Хабаровского края от ЛДПР. На тот момент сумма кредиторской задолженности "Амурметалла" составляла более 35 млрд рублей. Для сравнения: совокупный государственный долг Хабаровского края - 34 млрд рублей.

Завод «Амурметалл» (г. Комсомольск-на-Амуре) – единственное на Дальнем Востоке России электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат и изделия дальнейшего передела.

"Амурметалл" с 2013 года находился в процедуре банкротства. В реестре насчитывалось 244 кредитора. Мощности завода загружены были на 14%, предприятие испытывало острую нехватку оборотных средств. В прошлом году с 3-го по 24-е августа на заводе было остановлено производство в связи с полной остановкой подачи газа по причине планового технического обслуживания объектов проекта "Сахалин-1". Между ПАО "ДЭК" (поставщик электроэнергии) и ОАО "Амурметалл" заключено мировое соглашение. Согласно оценке имущества ОАО "Амурметалл" полная стоимость всех активов предприятия составляла 9 млрд рублей.