Новости
Газовики предотвратили остановку газоснабжения поселка Высокогорный
27 декабря специалистам АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» удалось предотвратить остановку газоснабжения порядка трех сотен квартир в п. Высокогорный Хабаровского края.
Доставку нескольких сотен газовых баллонов для жителей поселка газовикам удалось реализовать совместно с силами МЧС России при содействии аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Чрезвычайное вмешательство потребовалось, чтобы сопроводить газовый автотранспорт по зимнику через заснеженный Уктурский перевал.
Использовать автомобильную трассу «Комсомольск-на-Амуре – Высокогорный» газовики были вынуждены из-за невозможности доставить баллоны железнодорожным транспортом, ведь, во-первых, железнодорожный подъезд к складу хранения газовых баллонов в п. Высокогорный не предназначен для приема опасных грузов, во-вторых, сам существующий склад является бесхозяйным и привести его в состояние, пригодное к эксплуатации, технически невозможно.
На протяжении последних лет на совещаниях при органах исполнительной власти разного уровня газовики поднимают вопрос о необходимости подготовки проектно-сметной документации и строительства нового склада хранения газовых баллонов. Вопрос с финансированием строительства этого объекта из средств муниципального или краевого бюджета до сих пор решается.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 401
С места событий: Останки на берегу водоема5 655
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 035
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 060
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136