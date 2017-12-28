Газовики предотвратили остановку газоснабжения поселка Высокогорный

27 декабря специалистам АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» удалось предотвратить остановку газоснабжения порядка трех сотен квартир в п. Высокогорный Хабаровского края.

Доставку нескольких сотен газовых баллонов для жителей поселка газовикам удалось реализовать совместно с силами МЧС России при содействии аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Чрезвычайное вмешательство потребовалось, чтобы сопроводить газовый автотранспорт по зимнику через заснеженный Уктурский перевал.

Использовать автомобильную трассу «Комсомольск-на-Амуре – Высокогорный» газовики были вынуждены из-за невозможности доставить баллоны железнодорожным транспортом, ведь, во-первых, железнодорожный подъезд к складу хранения газовых баллонов в п. Высокогорный не предназначен для приема опасных грузов, во-вторых, сам существующий склад является бесхозяйным и привести его в состояние, пригодное к эксплуатации, технически невозможно.

На протяжении последних лет на совещаниях при органах исполнительной власти разного уровня газовики поднимают вопрос о необходимости подготовки проектно-сметной документации и строительства нового склада хранения газовых баллонов. Вопрос с финансированием строительства этого объекта из средств муниципального или краевого бюджета до сих пор решается.