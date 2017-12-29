29 декабря: Хабаровчане, ДеДская Сказка и Сон в зимнюю ночь

Агей Инесей. На Агея (Аггея) Инесея наши предки внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые Святки. Такое случалось нередко. «Агей-пророк сеет иней на порог», — говорили люди в этот день. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения. Крестьяне смотрели также, как лежит снег у заборов. Если сугробы приваливались вплотную к ограде, это означало, что лето будет неурожайным. Также по погоде на Агея судили о том, каким будет апрель.

Главные события в Хабаровске:

10.00, 13.00, 16.00 Новогоднее представление для детей "У кукол на ёлке". Театр кукол

10.00, 13.00, 16.00 ДеДская Сказка про Счастье. Театр юного зрителя

10.00 Выставка детского декоративно-прикладного творчества "Чародейка Зима". Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры

11.00 Новогоднее представление. Мюзикл "Приключения Герды в снежном королевстве". Хабаровский краевой музыкальный театр

11.00 Игровая программа «Зимние забавы» для жителей жилмассива. Новогодний городок, ул. Карла Маркса, 111.

11.00 Музыкальная сказка "Сон в зимнюю ночь". Хабаровский краевой театр драмы

11.00 Мастерская Деда Мороза. Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

11.00, 13.00, 15.00 Новогодний бал для Золушки. Хабаровская краевая филармония

12.00 Турнир по шахматам и шашкам «На приз Деда Мороза». Подростково-молодежный клуб «Геодезист», ул. Геодезическая, 4/2

13.00 Новогодний утренник "Шахматное королевство". Шахматный центр "Новый Гамбит", ул. Лермонтова, 7.

13.00 Новогодний праздник для детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Центр работы с населением «Диалог», ул. Бойко-Павлова, 20.

14.00 Губернатор Вячеслав Шпорт проведет расширенное заседание Правительства края. В повестке два вопроса:О комплексном социально-экономическом развитии Комсомольска-на-Амуре; О перспективах развития сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Хабаровского края до 2022 года.Перед рассмотрением вопросов повестки глава региона выступит с публичным обращением к депутатам Законодательной Думы края, представителям органов исполнительной власти и бизнес-сообщества: «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Хабаровского края», ул. Карла Маркса, 56, -1 этаж, большой зал заседаний

15.00 Новогоднее конное шоу "Волшебные кони в стране чудес". Конный клуб "Зевс", ул.Кустанайская 49

15.00 Новогодняя программа «К нам приходит Новый год!». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35.

18.00 Новогоднее представление «Новогоднее волшебство». Библиотека семейного чтения – филиал №7, ул. Жуковского, 4

19.00 СКА-Нефтяник"- "Сибсельмаш, Арена "Ерофей", ул. П. Морозова, 83.

20.00 Дискотека "Для тех, кому за...". Хабаровский Дворец Культуры Профсоюзов