Новогодние балы в Хабаровском крае: Танцуй, пока молодой!

Воссоздать атмосферу 19-го века и создать ощущение настоящего новогоднего бала помогли в декабре жителям поселка Мухен в районе имени Лазо и города Вяземский Хабаровского края артисты из хабаровского танцевального Клуба возрождения русского бала «Реверанс». Мероприятия проходило в рамках краевого грантового проекта «Танцуй, пока молодой!».

Организаторам праздничных вечеров жители глубинки оказали такой теплый прием, что вместо полутора часов, балы длились все три часа. На балах для приглашенных были проведены мастер-классы по танцам и бальному этикету, гости также станцевали котильон,

польку, полонез, мазурку, менуэт и вальс. Кроме того, разгадывали фанты и играли в бальные игры.

- Чудеса случаются именно под Новый год, и именно таким новогодним чудом можно назвать встречу с коллективом «Реверанс», - делится своими впечатлениями одна из жительниц Мухена. - Такого творчества мы еще не видели. Знакомы с русскими народными танцами, песнями, а вот с классикой бального танца, да еще и с яркими историческими костюмами встречаемся впервые. Все вызывало радостное удивление и восторг!

Светлый, добрый праздник подарил коллектив «Реверанса» и юным жителям города Хабаровска. В школе № 30 тоже в декабре артисты провели для учащихся начальных классов новогодний вечер «Бал у Золушки». 60 пар, стараясь держать осанку, участвовали в мастер-классах, танцевали несложные бальные танцы, знакомились с правилами поведения на балу.

Светлана Шкроб.

Фото из архива клуба «Реверанс».