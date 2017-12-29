Оч. умелые ручки в Хабаровске: От винтаж!

То, что в первой половине XX века делалось «от бедности», сейчас называется «хенд мейд». Новый год и Рождество, пожалуй, - самый семейный праздник. Елка, апельсины, новогодние игрушки. Если вам хочется эксклюзива, то сделайте подарок своими руками…

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Пресловутый «индекс салата оливье» показывает, что жизнь дорожает, и стоит задуматься, как же можно обрадовать родных и близких и при этом не сверзиться в «финансовую пропасть». Опыт предков - в «кассу». Никакого декупажа, никаких 3D-печатных сувениров, никаких картинок-переводок! Все проще и легче, стоит только вооружиться минимальным инструментом и знанием. Ах да, и руки должны расти…

Да будет свет!

Чем обычно мы украшаем елку? Игрушки, гирлянда, мишура - все по отдельности. А ведь современные технологии позволяют сделать из первых двух компонентов шикарное украшение. Для этого подойдут как старые елочные игрушки – из стекла, так и современные - из пластика. Главное, чтобы материал был или прозрачный, или полупрозрачный. Покупаем на рынке у китайцев светодиодную гирлянду и начинаем комбинировать, помещая каждый светодиод в отдельную елочную игрушку. Но заклинаю вас святыми Вольтом и Ампером, не используйте для этих целей старые, еще советского выпуска гирлянды на лампочках! Они в закрытом объеме (внутри елочной игрушки) в процессе работы сильно накаляются, что может привести к разрушению изделия, а то и пожару! От светодиода же идет «холодный» свет, так что тут все безопасно. Учитывая, что сейчас на рынке гирлянды имеют до десяти режимов мигания, то таким образом вы получите шикарное украшение вашей новогодней елки. Кстати, в старых пластиковых красных звездах, что в советские времена надевали на верхушку новогодней ели, стояли весьма специфичные мини-лампы. Их сейчас очень трудно достать. Так что всю электрическую начинку вместе с проводом убираем, внутрь помещаем аккуратно сложенную гирлянду (если звезда большая) или ее часть (если звезда маленькая), и ваше старое изделие заиграет в прямом смысле новыми оттенками. Такой лайфхак вполне применим и к современным навершиям, которые уже не имеют идеологической окраски.

Елка бедующих маршалов

Новогоднюю елку можно украсить с выдумкой, а не банальными шарами, классическими игрушками и гирляндами. Пару лет назад один мой знакомый - отставной военный, наводя порядок на чердаке своей дачи, нашел коробку. Точнее, это был солидного размера ящик из-под армейского имущества. В нем хранилась большая коллекция солдатиков, их начал собирать еще Иваныч и продолжили два его сына. Впрочем, «солдатиками» коллекцию можно назвать весьма условно. Чего там только не было: оловянные бойцы советской армии 50-60-х годов, пластиковые матросы и артиллеристы, псы-рыцари и русские дружинники, ковбои и индейцы, чапаевцы и беляки, кроманьонцы и динозавры из более поздних времен. В придачу к этому – плоские танки, пушки, автомобили на подставках. В отдельном мешочке были увязаны миниатюрные пластиковые монстры а-ля Вархаммер и просто дикое количество маленьких фигурок из киндер-сюрпризов - увлечение младшей дочери.

Сначала дед собирался все это богатство раздать по внукам, но взрослые сыновья встали на дыбы: «Это ж бесценная коллекция!». «Это же винтаж, это модно!» - воспротивилась и дочь, сама уже мама. На семейном совете в преддверии Нового года было решено отпрыскам (у Иваныча 3 внука, все пацаны) сделать праздник.

Особо ценные и самые старые экземпляры поместили в «спецхран». А из пластиковых солдатиков, ковбойцев, русских витязей и прочих персонажей отец с сыновьями наделали немалого размера армию. Разместили ее на новогодней елке. Но не просто подвесили, а каждую фигурку с помощью миниатюрного шурупчика три мужика пару выходных пришпандоривали к деревянным прищепкам, запас которых был на даче. Какой такой суперклей импортный, какой такой двусторонний забугорный скотч? Тут все родное, вплоть до шурупов под шлиц! Мужики работали не абы как, и не по-стахановски, а по науке, как на конвейере: один человек - одна операция. «Шикарно провели время», - делится воспоминаниями отставник.

И когда внуки ввалились к деду на елку, их там ждал такой сюрприз! Трехмерная игра «в войнушку», где можно делать охваты и по горизонтали, и по вертикали. А какие засады устаивались на пышных еловых лапах! Или как вам такой маневр «танковым корпусом» - из трех пластиковых Т-34 - не вокруг, а сквозь елку? Или схватка индейцев с псами-рыцарями! Эклектичненько. Пока взрослые отмечали Новый год, мелких нельзя было от дерева отогнать. Но после того как в пылу сражения оказалось разбито несколько стеклянных шаров и штук пять винтажных фигурок, с елки убрали все украшения, за исключением самодельной армии и серпантина. Во избежание, так сказать. А елку дополнительно укрепили, ибо ребятня ее пару раз чуть не свалила. После того как новогодние праздники закончились, армию разобрали. К тому времени пацаны уже запросто оперировали специфическими армейскими терминами из лексикона офицеров-штабистов. И по теплому времени в ход пошли кусты и молодые деревья во дворе.

На здоровье!

Но если вам претит милитаризм, вы - пацифист и веган, то вот вам другой лайфхак. Украсьте елку не банальными игрушками, а настоящей экзотикой. Если позволяют средства, пустите на украшение зеленой красавицы заморские фрукты. Если и у вас финансовый кризис, то можно обойтись поставками от отечественного производителя. Я говорю не про банальные конфеты, что еще наши родители на ниточках развешивали. Сейчас выбор богаче - авокадо, ананас, фейхоа, бананы, апельсины с прочими мандаринами. Часть продуктов подвесить просто: то же яблоко за черенок или ананас за хвост можно прицепить. С апельсинами или мандаринами больше мороки. Не протыкать же их насквозь ниткой с иголкой! Не успеет стать закуской, «скончается»! Тут нужно воспользоваться обычной канцелярской скрепкой. Ее разгибаем и потом аккуратно по окружности фрукта заново изгибаем. Оба конца скрепки втыкаем в нижнюю часть, но не глубоко, дабы вошло только в кожуру, не испортив мякоть. Вверху делаем маленькую петельку. И вешаем с помощью другой скрепки или завязанной ниточки на ветку. Мало одной точки закрепления? Берем вторую скрепку и повторяем операцию.

Если размер плода большой, то можно взять проволоку длиннее и толще. После чего зеленая красавица превращается в скатерть-самобранку. Сесть в кружок, поднять тост… Закуска - на расстоянии вытянутой руки.

Старое и новое

Понятно, что не у всех есть «целый ящик добра». Но покопайтесь на своей даче, загляните в чулан, слазьте на антресоли, осмотритесь в гараже. Ведь сумела же классно встретить Новый год компания выживальщиков в Простоквашине - дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик. Прошареные чуваки стащили с чердака винтажные вещи – часы, бинокль, лампы-керосинки и прочее - и нарядили елку во дворе.

Кстати, из старой керосиновой лампы в два счета можно сделать прикольный светильник. Осторожно выкручиваем горелку с фитилем, предварительно сняв стекло. Если внутри остались хотя бы следы горючей жидкости, то тщательно вымываем с использованием достижений современной химии. Пока сохнет чисто вымытый резервуар, подготавливаем патрон с проводом. Рекомендую использовать стандартные лампы накаливания конической формы мощностью до 25 ватт. Они и смотрятся интересней, и не сильно греются. Патрон монтируем в оставшееся от горелки посадочное место. Если есть отверстие для наливания жидкости, то сквозь него и пропускаем электрический провод. В противном случае просто пробиваем (просверливаем) небольшое отверстие под электрический кабель. Все собирается и закрепляется. Проверяем собранную конструкцию - есть свет! Возвращаем стекло на место, у вас в руках - очень оригинальный подарок. И чем старее будет керосиновая лампа, тем круче он будет.

Кстати, в оригинальный светильник можно превратить практически любое изделие. Из старого бабушкиного металлического будильника вытаскиваем механизм, внутрь помещаем или маломощную лампу, или, что еще лучше, светодиодный светильник - вот вам и ночник. Все зависит от вашей фантазии.

Живые картинки

Вполне возможно, что все вышеперечисленное требует значительного напряжения сил. А вы уже начали праздновать. Уже подустали, а душа просит развернуться и показать себя во всей красе. В таком случае на помощь подойдут ваши в прямом смысле умелые руки. Свет выключается, образуется интимная обстановка. На ровной белой поверхности стены с помощью источника света создается локальная зона освещения. Где взять такой источник света?! Да сейчас в каждом смартфоне есть светодиодный фонарик! Ах, в вашем аппарате нет такой функции? Не проблема - фантиком со станиолевой оберткой от только что съеденной шоколадки закрываем экран, предварительно сделав яркость максимальной. В фантике делаем маленькую дырочку, готов «узконаправленный источник света». После чего с помощью двух ладоней и пальцев можно показать практически весь животный мир нашей страны. А если к развлечению присоединятся ваши друзья, можно поставить и «Лебединое озеро». Но в Новый год – не нужно.

Лайфхаками, проверенными временем и практикой, делился дядюшка Рисеч

Лайфхак - на сленге означает «хитрости жизни», «народная мудрость» или «полезный совет», помогающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым время.