Что между ног у хабаровского Гуливера: Зима полна сюрпризов

В Хабаровске подвели итоги конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь – 2017». Победителем члены жюри единогласно признали команду Александра Кузнецова и Максима Усенко – авторов композиции «Щелкунчик». Скульптура принесла своим создателям премию в 50 тысяч рублей.

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В дальневосточной столице зима проходит под знаком культуры. Если в прошлые годы можно было проскользнуть между ног «нового Гулливера», то в этом году в парке Динамо гораздо интеллигентнее.

Нет, нет, горок меньше не стало! Просто они стали мельче и не такие крутые. И старый, еще с времен 90-х прошлого века, аттракцион: «Проскользни между ног Гулливера» теперь заканчивается на подходе к парку. Нынче, если смотреть строго напротив статуи , их под ног гиганта вырываются новогодние сани с нашим Дед Морозом. Смотришь на лошадку ,везущую возок, а не каких-то там «Аленей, ташущих санки с Сантой, gод прикрытием системы NORAD», и понимаешь, в Хабаровск, таки да, но пришел Новый год.

Стоит зайти в парк Динамо, так знакомство с высокой культурой начинается прямо на входе: репродукции картин передвижников морожены в лед, рядом дивно-воздушные скульптуры ледового фестиваля «Амурский хрусталь»!.. Кто из авторов ледяных творений стал победителем, сколько заработали лауреаты, а сколько получили победители (а это существенно разные суммы!), как влет заработать обморожение, и почему сейчас горячий утюг для ледовых скульпторов не совсем актуален, читайте в посленовогоднем номере газеты «Молодой дальневосточник XXI век» в специальном репортаже двух совершенно отмороженных корреспондентов Андрея Дунаевского и Виктора Бурнашева