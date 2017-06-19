Смертельное предновогодие: Рождество, запой и труп

В Хабаровске у троих мужчин обмывание католического Рождества продолжалась на три дня. Добром, естественно, это не кончилось. Как говорят, что у пьяного на уме, то у трезвого на языке. Много ли после красной мясорубки осталось с добром «на уме» и любовью к ближнему?

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Вот и этому хабаровчанину что-то вступило в ум, взял и истыкал кухонным ножом своего собутыльника. 38-летний мужчина почему-то умер на месте.

Убийца - житель Индустриального района свою вину признал и написал явку с повинной. Ранее судимый хабаровчанин был водворен в изолятор временного содержания. Согласно статье 105 часть 1 УК РФ ("Убийство"), по которой заведено уголовное дело, злоумышленнику грозит 15 лет лишения свободы, сообщает портал «Губерния».