В Хабаровском крае создают благоприятные условия для развития предпринимательства

В Хабаровском крае продолжается работа по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, в том числе, развития малого и среднего предпринимательства. В этом году в регионе были открыты два филиала «МСП Банка» – в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Как ранее заявляло руководство финансового учреждения, за счет создания таких отделений разница в часовых поясах будет снята, что сделает финансовые ресурсы банка более доступными для бизнесменов Дальнего Востока.

На необходимость поддержки и развития малых предприятий в округе неоднократно обращал внимание глава Минвостокразвития Александр Галушка: «Комфортные условия для работы малого бизнеса являются важным условием развития экономики и социальной сферы. Небольшие предприятия сегодня активно становятся резидентами ТОРов и Свободного порта. Уверен, с нашей поддержкой многие из них в перспективе смогут не только производить качественную продукцию для внутреннего рынка, но и экспортировать ее в страны АТР».