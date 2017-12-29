Слепые ребята пригласили на праздник хабаровских общественников



Ребята из хабаровской школы-интерната для слабовидящих и тотально слепых детей пригласили на новогодний утренник активистов Общероссийского народного фронта.

Воспитанники этой школы-интерната давно знакомы с «фронтовиками» - ведь учебное учреждение стало площадкой для реализации проекта ОНФ «равные возможности – детям». Благодаря ОНФ у воспитанников школы появилась возможность заниматься в спортивной секции по мини-футболу. А в скором времени откроется еще одна секция – по художественной гимнастике. Несмотря на это, приглашение на праздник стало для общественников сюрпризом.

«Мы не ожидали, если честно, подобного приглашения. Это стало сюрпризом! В России не принято ходить в гости с пустыми руками. Активисты и эксперты Народного фронта скинулись на сладкие подарки ребятам и учителям. Помимо этого, ОНФ совместно с общественниками из ХКОМО «Свет» подарили футбольной секции новые ворота, а утренник, который организовали старшеклассники, получился просто замечательный, они такие молодцы! Танцуют, поют, есть даже своя рок-группа, а главное, именно здесь нам удалось, наконец, найти новогоднее настроение! Спасибо!», - поделился эмоциями от праздника сопредседатель Хабаровского РО ОНФ Андрей Белоглазов.

Помимо праздничной части, в рамках визита общественников состоялись и общественные обсуждения, посвященные решению проблем адаптации инвалидов. После окончания школы, многие воспитанники с трудом находят себе место в жизни, большинство не может даже поступить в ВУЗы. Помощью людям с «безграничными» возможностями - именно так называют себя учащиеся интерната и его выпускники, - занимается общественная организация «Свет». Не так давно к этой работе подключились и эксперты Народного фронта. В дискуссии приняли участие педагоги школы-интерната и члены Общественной палаты Хабаровского края.

Фото: ОНФ

