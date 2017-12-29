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Хабаровчанка нарушила планы алкогольного "несуна"
К Новому готов, почти – гость краевой столицы очень хотел разжиться бесплатным алкоголем к празднику. Но хабаровчане – народ бдительный, мимо них ни один ящик со спиртным просто так ни пронести. А тем более, два ящика.
Приехал в Хабаровск, работу не нашел, запил. Такова краткая и невеселая история 32-летнего комсомольчанина. То ли из-за близости Нового года и жажды праздника, то ли от безысходности и бездействия, то ли от, действительно, сильной тяги к спиртному, решился молодой человек на кражу. Присмотрел магазин, торгующий алкоголем, сломал ставни, выбил окно, проник внутрь. Наружу выбрался уже не с пустыми руками – унести в качестве добычи собирался злоумышленник два ящика спиртосодержащей продукции.
И цель была так близка, если бы ни глазастая жительница краевой столицы, заметившая подозрительного гражданина: пьяного, с ящиками алкоголя выбирающегося через окно магазина. К тому моменту, когда Жительница дома по улице Салтыкова-Щедрина сообщила об увиденном стражам правопорядка, «несун» успел припрятать экспроприированный алкоголь в снегу под балконом первого этажа. Приехавшие полицейские клад раскопали, изъяли, а неудачливого комсомольчанина задержали. Ущерб, принесенный им магазину, не считая разбитого окна и ставень, оценили в 13 тысяч рублей, сообщает "КП".
Новый год придется встретить гостю краевой столицы в заключении под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Фото: gorodkirov.ru/
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