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Предновогоднее: В Хабаровске убирают дороги, эвакуируют машины и поскальзываются на тротуарах
Хабаровская администрация заявляет, что справляется с последствиями прошедшего циклона. Каково это – выехать сегодня на улицы городской столицы? И чем грозит пешая прогулка по Хабаровску?
Убрать снежные валы и вывезти снег – так определил приоритетную задачу заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк. По его словам, первыми расчищаются те улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта. На центральных улицах противоснежные манипуляции непросты: навести порядок на дорогах мешают колонны припаркованных автомобилей. Такой «болезнью» страдает улица Калинина, Запарина, Дзержинского и другие «поперечные» улицы центра. Однако и парковочному злу есть противодействие: эвакуатор. Порядка пятнадцати автомобилей эвакуируется в Хабаровске ежедневно.
Что же до пешеходов, то, по заявлениям администрации Хабаровска, то путь им облегчат убранные снежные валы в местах разрешенных переходов. А в неположенных местах, наоборот, выставят ограждения, чтобы ограничить поток нарушителей ПДД. Но станет ли пешим хабаровчанам удобнее и безопаснее ходить по краевой столице? Утоптанный снег и в центре города превратился практически в каток. Уборка опасного пласта производится точечно, передвигаться по городу стало просто опасно. Еще одна проблема: скользкая плитка. Повсеместно – на городских лестницах, на тротуарах, подходах и подъездах к учреждениям, магазинам лежит эта жуткая травмоопасная, зато блестящая и гладкая, плитка. Попробовать пройти по ней – каждый раз как вызов. Тут уж не спасешься: если даже укатанный снежный наст расчистят, велика вероятность поскользнуться на городской «красивости». Эстетично, но не практично. Остается, пожалуй, обувать снегоходы…
Фото:Pikabu
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