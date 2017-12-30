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Юрий Трутнев дал итоговое интервью телеканалу «Россия-24»
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю. Трутнев рассказал о работе, которая проводится в рамках исполнения поручения Президента РФ В.В. Путина и направлена на ускоренное развитие Дальнего Востока.
В частности, Ю. Трутнев рассказал об итогах работы в 2017 году, действующих в регионе преференциях в рамках ТОР и Свободного порта Владивосток, о работе институтов развития, а также о реализации ключевых инвестиционных проектов, закона о «дальневосточном гектаре» и о планах на 2018 год.
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