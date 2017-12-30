Юрий Трутнев дал итоговое интервью телеканалу «Россия-24»

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю. Трутнев рассказал о работе, которая проводится в рамках исполнения поручения Президента РФ В.В. Путина и направлена на ускоренное развитие Дальнего Востока.

В частности, Ю. Трутнев рассказал об итогах работы в 2017 году, действующих в регионе преференциях в рамках ТОР и Свободного порта Владивосток, о работе институтов развития, а также о реализации ключевых инвестиционных проектов, закона о «дальневосточном гектаре» и о планах на 2018 год.