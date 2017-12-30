Гороскоп Таро: Карта года для хабаровчан «Денег мешок»

Год собаки принесет хабаровчанам успех в финансовой сфере. Если еще пару месяцев назад вам едва удавалось сводить концы с концами, то в 2018 году есть реальные шансы приумножить свой капитал. А вот получится у вас это или нет, зависит только от того, насколько плодотворно вы поработали, сколько сил и трудолюбия вложили в дело.

В плане карьеры не стоит ни на что надеяться и ничего планировать. Вероятнее всего, надежды рухнут по вине вашего руководителя, который попросту не сможет организовать работу. Возможны стрессы на этой почве, а вслед за ними придет и чувство тревоги, вины, тоски.

Тут главное, несмотря ни на что, не прятать голову в песок от пугающих проблем. Пусть даже возникнет что-то, что будет тревожить настолько, что вы буквально потеряете сон. Но это случится только в том случае, если ваша совесть нечиста.

Однако у вас достаточно жизненных сил и энергии, чтобы пережить все эти трудности, тем более черной полосы осталось всего несколько километров.

Овен – «День победы»

Битва, завязавшаяся еще в середине 2017 года, закончится в вашу пользу. Вы выдержите проверку на прочность, докажете, что не лыком шиты.

Придется приложить немало сил. Победа будет более чем заслуженная. Во имя чего? Для бесценного опыта, чтобы вы стали более зрелым, сильным и смелым для продвижения по своему пути.

2018 – самое время начинать новый проект, знакомиться с новыми людьми, искать партнеров по бизнесу, покупать жилье - исход любого дела будет положительный. В вашей жизни начинается полоса удач, судьба благоволит, и то, на что надеетесь, скоро произойдет. Надежды сбудутся, желания исполнятся, дары будут получены.

Несмотря на нынешние трудности, вам нужно верить в лучшее и добиваться своей победы! Причем очень важно делать это честными средствами, преследуя благородную цель. Демонстрировать окружающим твердость и уверенность в себе, вести себя как образец для других.

Остерегайтесь собственной гордыни, став ее пленником, вы можете нарваться на неприятности, переоценить собственные возможности.

Любовь

Помните: ни одну из проблем нельзя оставлять на самотек. Иначе в будущем вы не сможете вернуть свою любовь. От вас ждут действий, поэтому смело беритесь за любое дело, каким бы сложным оно ни казалось, ведь у вас есть замечательное свойство – находить оригинальные решения и создавать нечто удивительное, все получится. Не переживать за результаты раньше времени.

Работа

Вы сможете потрогать руками то, на что раньше могли часами любоваться, но только в том случае, если вы человек обязательный и трудолюбивый. Вам придется заняться доскональной проверкой чего-то, а в этом деле лень и халатность совершенно недопустимы. Поэтому будьте внимательны, проверяйте сведения по тысяче раз, а чтобы не переутомиться, не берите на себя чужую работу и уж тем более никому не доверяйте свою.

Финансы

Вас ждет стабильное положение и процветание. Существуют прекрасные возможности для дальнейшего улучшения ситуации. Благодаря вашему разумному поведению любые финансовые сделки будут успешными, ваше материальное положение окрепнет как никогда.

Телец – «Решаю проблемы»

Неожиданно для себя вы окажетесь заложником ситуации в том месте, где еще недавно были так счастливы. С горечью придется осознать, что вами пользуются, на ваших плечах неподъемным грузом стоит гора проблем тех, кто сам попросту не хочет их решать. А при чем вы? Вы готовы к безвозмездной помощи в любое время дня и ночи. Они шепчутся за вашей спиной... Когда вы осознаете, что происходит, и поймете, кто эти люди, вам будет немного не по себе. Карты рекомендуют ни за что не показывать обидчикам своего состояния, а всего лишь начать брать деньги за помощь, вот увидите - паразиты, что ездили на вас, моментально отвалятся, еще и подзаработаете.

Любовь

Вы всеми силами отстаиваете свои отношения или же свободу от них. И в первом и во втором случае вы защищаетесь от посягательства на собственность. Если вы в отношениях – на собственные сбережения, ну а если одиночка, то на свое сердце.

Оно сжалось от холода и не дает войти в жизнь прекрасному чувству. Вы словно ощетинились всеми своими иглами, заработанными тяжелым опытом прошлых отношений, и ни в какую не хотите никаких перемен. Вам кажется, что двери наглухо заколочены и обратного пути нет. Дайте себе время, вы еще не начали ничего менять в своем укладе.

Работа

Если вы не лентяй и не бездельник, карты обещают серьезный успех в достижении поставленных целей. Новый год приготовил для вас награду за труды - ну очень выгодное предложение о сотрудничестве. Благодаря этой возможности вы не только получите долгожданное денежное поощрение, но и сделаете огромный шаг по карьерной лестнице.

Финансы

Вас, несомненно, ждет успех в денежных вопросах. Если вы берете на себя ответственность за использование своего капитала, у вас есть все шансы достичь благополучия и процветания.

Возможно получение крупного выигрыша или наследства. Однако ни за что не пускайте финансовые дела на самотек. Сейчас самое время направить ресурсы на развитие долговременных проектов. Взять калькулятор и все подсчитать. Упорядочить результаты своей деятельности, осознать их уровень.

Близнецы – «Бой с тенью»

Обман, который вы задумали, раскроется прежде, чем будет нанесен ущерб. Но осадок останется. Поймите, как таковой угрозы не существует, но вы будете стараться отыскать ее во всем. Не исключено, что вы будете чувствовать себя незащищенным перед кем-то или чем-то. Страхи будут тревожить, но вам необходимо стараться всячески их преодолевать. Потому что, только преодолевая, исправляя, совершенствуя в себе что-то, мы можем продвигаться вперед. Да и к тому же, можно ли позволять теням и призрачным трудностям становиться на своем пути? Ни в коем случае! Бороться нужно сначала с реальными проблемами, тогда вы поймете, что назревшие сомнения и сложности, существуют только в вашем воображении!

Любовь

В вашей власти преобразить ситуацию в желаемом направлении – найти вторую половину, развестись с первой... В общем, сотворить обыкновенное чудо. Решайте проблемы! Своими руками куйте новое, небывалое прежде счастье, учитесь и учите, стройте отношения так, как хочется, создавая день за днем свой шедевр, сад на месте пустыни.

Работа

Новые попытки преодолеть прежние препятствия на сей раз могут быть успешными, если уверенность и планы базируются на знании ситуации и опыт уже научил тому, что нужно знать. Для того чтобы достичь успеха, вам потребуется отыскать нетрадиционный подход к решению рабочих вопросов. Планируйте свои маневры тщательно. Только такой подход поможет преодолеть рутину долгой лихорадочной деятельности и вывести вас на новый, более успешный уровень.

Финансы

Вам нужно научиться быть практичнее в отношении денег. Пока вас спасает способность интуитивно принять правильное решение. В один прекрасный день система может дать сбой, удача повернется задом и ситуация изменится настолько, что исправить ее будет уже невозможно.

Рак – «Просто верь»

Вы устали от вечной несправедливости по отношению к вам: никогда ничего не приходит само, просто так, только после значительных усилий. А так хочется, чтобы легко, как у всех… Ситуация изменится, как только вы перестанете бояться счастья. Из-за прошлого опыта вы боитесь доставлять себе радость и принимать хорошее. Вам не достает веры в то, что вы достойны всего этого. Вам кажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой... В 2018 году вас ждет сюрприз. Кое-что слишком хорошее уже стоит на вашем пороге.

Любовь

Вы чувствуете себя одиноко только потому, что семейный тыл не помогает успокоить терзания и пройти испытания. А вам всего-то нужна поддержка. Возможно, вы ведете отшельнический образ жизни из-за неспособности простить, простить измену. Отказываться от привычного образа жизни пока не стоит. Вам нужно набраться сил и решиться навсегда уйти от этого сложившегося стереотипа. Вы счастливый человек, хоть и без поддержки.

Работа

Вас ждет год сотрудничества и «чистых» дел. Придется вернуться к отложенным проектам, к планам, которые когда-то уже обсуждались. 2018 год – лучшее время для воплощения старых планов. Дела пойдут успешно потому, что вы полны творческого потенциала и к тому же получаете огромное удовольствие от работы.

Финансы

Благоприятный год для того, чтобы заработать. Крупные сделки принесут хороший доход.

Лев – «Не спеши»

Вы изо всех сил стремитесь изменить свою жизнь: окружение, занятия… начинаете много дел, но ничего не доводите до конца. Абсолютно не умеете тратить энергию, время и силы, допуская ошибку в чем-то действительно важном. Дело в том, что вы пока не готовы открыться будущему, руками и ногами цепляетесь за прошлое…Помните, у всякого колодца есть дно. Раньше или позже ноги упрутся в него, и тогда останется только один путь: наверх. Подъем будет медленным и трудным, однако с каждым шажком вы будете подниматься все выше. Главное - не торопиться!

Любовь

Ваш конфликтный характер не устраивает вашего партнера, он придумывает миллион причин, чтобы проводить свое время не с вами. Вероятнее всего, между вами угасла связь.

Работа

Обратите внимание на поступающие предложения. Вы можете потерять превосходные возможности, которые готова предоставить щедрая судьба. Карты рекомендуют сдерживать свое упрямство и неверие в надежность замаячивших перед вами возможностей.

Финансы

В денежном вопросе вы стали жертвой идеализма и фантазии. Пути получения дохода гораздо более сложные, нежели вам казалось.

Дева – «В плену эмоций»

Вас будут одолевать чувства, будто вы делаете все не так. Внутренние противоречия буквально устроят баттл, однако ваше неустойчивое положение приведет к тому, что вы будет делать два шага назад и только один – вперед. Вам удастся достичь компромисса в диалоге с самим собой. На какое-то время в вашу жизнь ворвутся мысли о том, что жизнь налаживается, но что к чему - вы поймете чуть позже.

Постарайтесь, несмотря ни на какие обстоятельства, не насиловать себя никому не нужными эмоциями. Будьте собой, не нужно улыбаться, когда на душе беспокойно. Хотите плакать - плачьте. Дайте волю эмоциям.

Любовь

Большие перемены ждут вас в личной жизни. Появится хорошая возможность не только искупить прошлые грехи, но и восстановить гармонию.

Работа

Вы обладаете гениальной интуицией, отсюда – успех дел, касающихся вашей карьеры. Осталось научиться быть мягче. Постарайтесь развивать в себе все лучшие женские качества (вне зависимости от собственной половой принадлежности) – восприимчивость к нуждам окружающего мира, интуицию и мягкость, доверие и сострадание.

Финансы

Если вы пообещали кому-то дать в долг - не отступайте от своих слов. Дыры в вашем бюджете не предвидится, а материальная помощь - дело благородное. Сумма вернется вдвое больше.

Весы – «По течению»

Ваша инертность и желание плыть по течению могут привести к фатальным ошибкам. Пришло время платить за неверные действия, несправедливые суждения. Результат, который вы ожидали получить, вот-вот задерживается на неопределенный срок. Помните, для успеха нужно чем-нибудь пожертвовать, в чем-то уступить, поступиться. Время для больших перемен к лучшему еще не настало, ожидаемые результаты еще за горизонтом, но не стоит терять надежды.

Любовь

Вы любите зрелые и вдохновляющие отношения, взаимную заинтересованность, равенство, поэтому если вы в отношениях, вы по-настоящему счастливы. Вы никогда не позволите себе быть пассивной жертвой мужа-алкоголика из соображений «где ж я другого такого найду?». Если же одиноки, не расстраивайтесь, ваша вторая половинка рядом, просто вы ее еще не знаете.

Работа

Вас все время тревожит вопрос относительно работы. Вы вроде бы имеете все, но можете все потерять. Причем это касается и разгильдяя, и трудоголика.

Постарайтесь в 2018 году отложить крупные покупки и вообще избегать необдуманных трат.

Финансы

Вас ждут непредвиденные расходы, которые значительно пошатнут ваше материальное положение.

Скорпион – «Невиновный»

Что бы вы ни делали, долгожданный успех так и не приходит. Дело в том, что вы поленились и сделали далеко не все, что могли.

Теперь день и ночь вас гложит чувство вины. Однако вашей вины в этом нет - фронт работ слишком велик, а времени в обрез.

Прежде чем предложить кому-то свою помощь, сотню раз подумайте! Завладев важной информацией, противник может использовать ее против вас.

Любовь

Раздор в семью внесут конфликты, возникшие на почве нехватки денег. Не исключено, что придется делить наследство между супругами, что, безусловно, станет поводом для затяжного конфликта.

Работа

В перевернутом виде Восьмерка Кубков символизирует затруднения, которые встают у человека на пути к цели при выполнении им своих рабочих обязанностей. Возможно, придется неожиданно быстро (или в самый неподходящий момент) отдать долги.

Не стоит планировать командировки, вероятность того, что они состоятся, крайне мала.

Финансы

Вы имеете дело с неискренностью или с собственной необъективностью, которая выражается в витании в облаках и готовности верить всему на слово. Постарайтесь никуда не вкладывать свои кровно заработанные, есть большая вероятность того, что вас обманут.

Стрелец – «Перезагрузка»

Ваш успех достался вам слишком дорогой ценой. При воспоминании об этой цене вам становится очень грустно. Это богатство без счастья, хотя с виду все выглядит абсолютно не так. Только вы теперь, чтобы скрыть всю эту тоску, пытаетесь спасаться шопингом, покупая все новые безделушки. Между тем экономить вам сейчас куда полезнее, чем тратить! В принципе, возможна потеря источника дохода. Оборотная сторона такого положения дел тоже может проявиться – жадность, цепляние за деньги. Богатство, которое портит человека.

Любовь

Помните, жизнь стоит того, чтобы жить. Идя рука об руку со своей второй половинкой, можете без колебаний открывать душу. Однако не заиграйтесь, ваша любовь советчик, а не жилетка.

Работа

Не исключено, что придется сделать денежное вливание в бизнес. Возможно, вы все еще недостаточно хорошо разбираетесь в том, чем занимаетесь, и в том, какая на самом деле сумма вам нужна.

Возможны бюрократические проволочки которые изрядно потреплют ваши нервы.

Финансы

Если вам катастрофически не хватает, помните, ближе к концу года дела пойду вверх. Но заработать вам удастся, скорее всего, не самыми чистыми средствами. Вы вынуждены поднимать оплату, руководствуясь своими меркантильными желаниями.

Козерог – «Марионетка»

Вы несколько не собраны, и по этой причине в вашу жизнь влез какой-то человек. Который внушил вам, что вы бессильны, и прекрасно вашими руками набивает себе карман. Ближе к середине года вы наберетесь смелости и сил, чтобы вышвырнуть этого паразита из вашей жизни. Постарайтесь, несмотря на трудности, не раскисать и продолжать трудиться, в противном случае потеряете все, что имеете.

Любовь

Самые добрые и самые долгожданные вести принесет 2018 год тем, кто любит, это могут быть предложение руки и сердца, свадьба или рождение ребенка.

Работа

Вы – человек, достойный доверия, полезный человек, жаждущий предложить свои услуги и приложить усилия к достижению конкретной цели. Вы вкладываете в работу всего себя, много эмоций, и столько же много получаете взамен. Причем не только деньги. Вы - душа коллектива. Вас ценят, к вам прислушиваются. Делайте то, во что верите, и вам не придется притворяться, что вы счастливы здесь.

Финансы

Все, что вы заработали, придется делить пополам. Однако не время отчаиваться и бить тревогу. Возможно, это всего лишь аванс. Ваше все равно далеко не уйдет. Деньги вернутся, но с небольшой задержкой.

Водолей – «Не верь»

Вас ждет удовлетворение от достигнутого: гармонии, исполнения желаний, полного довольства событиями и результатом действий. Любые желания, загаданные в 2018-м, исполнятся. Все будет еще лучше, чем вы мечтали. Судьба приготовила для вас огромный подарок.

Любовь

Бурное чувство, которое исчезает так же стремительно, как и возникло, тревожит вас. Не исключено, что кто-то поступил нечестно по отношению к возлюбленному и теперь не находит себе места. И поделиться нельзя, и молчать сил нет.

Работа

Вас расстраивает отсутствие прогресса, однако вы должны понимать, что для осуществления задуманного сегодня вам необходимо повышать свой уровень профессионализма. Отправляйтесь на курсы повышения квалификации, прочтите книгу о специфике вашей работы и т.д. и увидите, что ситуация начала меняться.

Финансы

Для того чтобы заработать на что-то еще, кроме самого необходимого, придется не работать, а пахать. Кажется, кто-то против того, чтобы вы ворочали миллионами.

Рыбы – «В себе»

Какая-то болезненная ситуация будет тревожить вас снова и снова. Если ваша обида настолько сильна, что хочется кричать от боли, постарайтесь еще раз с трезвой головой оценить причины происходящего. Ваше сопротивление боли, нежелание признать печаль мешает исцелиться.

Настроение будет преобладать депрессивное, но вам все же необходима встреча с самим собой. Она расставит все приоритеты и сдвинет ситуацию с мертвой точки.

Любовь

Запланированная женитьба или другое важное событие в жизни двух людей откладывается на некоторый срок. Задумайтесь, а надо ли. Карты рекомендуют из-за скромности, неловкости не скрывать своих истинных чувств.

Работа

Вы можете очень многое. И готовы дерзко устремиться к своим целям. Что ж, все верно! Так и нужно, ибо вам по силам любые задачи. Однако пусть такая уверенность не заставит вас вести себя безоглядно и безрассудно. Потому что так можно наделать досадных ошибок и обидеть множество людей.

Финансы

Благоприятный знак для финансовых дел. У вас будут водиться деньги и будет возможность их заработать, проявляя ваши лучшие профессионально качества.

Фото: interesney.ne