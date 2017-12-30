Шпорт: В наступающем году мы с вами достигнем ещё больших успехов

Дорогие жители Хабаровского края! Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Вспоминая по доброй традиции год уходящий, мы смело можем сказать, что завершаем его с хорошими результатами.

Растут объемы производства: стабильные успехи демонстрируют предприятия авиа- и судостроения, успешно развивается агропромышленный комплекс. Пополняются новыми резидентами территории опережающего развития.

Край уверенно держит лидерство по оформленным «дальневосточным гектарам». Люди видят перспективу и связывают своё будущее с нашим регионом.

Мы продолжаем развивать инфраструктуру. В этом году закончено строительство очень важной сразу для нескольких районов края автотрассы Лидога – Ванино.

Хорошими темпами идет реализация Долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре. Сдан первый объект – Драматический театр. Спектакли проходят при аншлагах.

Большие надежды мы связываем с подрастающим поколением. Следующий год в Хабаровском крае объявлен Годом молодежи.

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Важнейшая задача – сохранить и укрепить позитивные тенденции, планомерно выполняя поставленную Президентом России задачу по опережающему развитию Дальнего Востока.

Наступающий год богат на знаменательные даты: Хабаровский край будет праздновать 80-летний юбилей, дальневосточная столица - 160-летие, рабочий посёлок Ванино отметит 75 лет, а самый молодой город края - Амурск - 60 лет.

Уважаемые земляки! Благодарю вас за работу, доверие и поддержку! Уверен, в наступающем году мы с вами достигнем ещё больших успехов. Желаю всем вам счастья, радости, семейного благополучия, как можно больше светлых и радостных дней!

Пусть крепнет и хорошеет нашим общим трудом родной Хабаровский край!

С Новым, 2018 годом!

В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края