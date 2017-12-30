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Шпорт: В наступающем году мы с вами достигнем ещё больших успехов
Дорогие жители Хабаровского края! Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Вспоминая по доброй традиции год уходящий, мы смело можем сказать, что завершаем его с хорошими результатами.
Растут объемы производства: стабильные успехи демонстрируют предприятия авиа- и судостроения, успешно развивается агропромышленный комплекс. Пополняются новыми резидентами территории опережающего развития.
Край уверенно держит лидерство по оформленным «дальневосточным гектарам». Люди видят перспективу и связывают своё будущее с нашим регионом.
Мы продолжаем развивать инфраструктуру. В этом году закончено строительство очень важной сразу для нескольких районов края автотрассы Лидога – Ванино.
Хорошими темпами идет реализация Долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре. Сдан первый объект – Драматический театр. Спектакли проходят при аншлагах.
Большие надежды мы связываем с подрастающим поколением. Следующий год в Хабаровском крае объявлен Годом молодежи.
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Важнейшая задача – сохранить и укрепить позитивные тенденции, планомерно выполняя поставленную Президентом России задачу по опережающему развитию Дальнего Востока.
Наступающий год богат на знаменательные даты: Хабаровский край будет праздновать 80-летний юбилей, дальневосточная столица - 160-летие, рабочий посёлок Ванино отметит 75 лет, а самый молодой город края - Амурск - 60 лет.
Уважаемые земляки! Благодарю вас за работу, доверие и поддержку! Уверен, в наступающем году мы с вами достигнем ещё больших успехов. Желаю всем вам счастья, радости, семейного благополучия, как можно больше светлых и радостных дней!
Пусть крепнет и хорошеет нашим общим трудом родной Хабаровский край!
С Новым, 2018 годом!
В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края
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