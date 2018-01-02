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В Хабаровском крае ловят амурского тигра на собаку
В селе Благодатное Хабаровского района охотоведы ловят амурского тигра «на живца» Они привязали собаку в клетке и ждут, когда появится краснокнижное животное, полакомится мяском символа наступившего года, и клеточка захлопнется.
Хабаровские зоозащитники позвонили охотоведам. Они сказали , что им плевать,и что будут ловить так амурского тигра.
В селе е умирает ранее разодранная тигром собака. Хозяева собаку не лечат. Сказали: «Сдохнет - так сдохнет!"
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