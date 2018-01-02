В Хабаровском крае ловят амурского тигра на собаку

Хабаровского района охотоведы ловят амурского тигра «на живца» Они привязали собаку в клетке и ждут, когда появится краснокнижное животное, полакомится мяском символа наступившего года, и клеточка захлопнется.

В селе Благодатное Хабаровского района охотоведы ловят амурского тигра «на живца» Они привязали собаку в клетке и ждут, когда появится краснокнижное животное, полакомится мяском символа наступившего года, и клеточка захлопнется.