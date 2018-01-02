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Сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского края завалили леопарда а в зоосаде новогодними подарками
В преддверии Нового года сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского края посетили своего подопечного леопарда в зоосаде
имени В.П. Сысоева.
В костюме Деда Мороза и Снегурочки сотрудники ГИБДД привезли огромный мешок угощений для леопарда Даниила – в нем было все, чем любит полакомиться леопард.
Вручив лакомства для леопарда зоотехнику зоосада, полицейский Дед Мороз поздравил всех работников учреждения с наступающим Новым годом.
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