Сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского края завалили леопарда а в зоосаде новогодними подарками

В преддверии Нового года сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского края посетили своего подопечного леопарда в зоосаде

имени В.П. Сысоева.

В костюме Деда Мороза и Снегурочки сотрудники ГИБДД привезли огромный мешок угощений для леопарда Даниила – в нем было все, чем любит полакомиться леопард.

Вручив лакомства для леопарда зоотехнику зоосада, полицейский Дед Мороз поздравил всех работников учреждения с наступающим Новым годом.