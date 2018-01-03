Новогодние каникулы в Хабаровске: Бабий бунт, Квартирник в ТЮЗе и Лихие 90-е

Тазики с оливье и винегретом почти съедены, родственники и друзья устали от ваших визитов и поздравлений, до конца новогодних каникул еще предстоит пережить Рождество, а по телевизору, как всегда, смотреть нечего.

Конечно, можно долго, сладко и нудно отсыпаться или утаптывать в лесопарковых зонах снег, укатывать задницами немыслимое количество горок в новогодних городках, брать снежные крепости, париться в банях или сидеть на амурском льду около лунки в ожидании говорящей щуки. Помимо этого, можно просто валяться в пьяном забытьи под какой-нибудь елкой, изображая из себя подарочек от зайчика. Если есть фантазия, скучно не будет. Ни вам, ни окружающим.

Если вы до сих пор фанатеете по старине, по тому времени, когда, как говорят, девки были лучше, потому что моложе, да и пацаны не были такими пузатыми, седыми и красномордыми, доставайте из закромов свои лосины, варенки и косухи. Разводите в стаканах водой Zukko и Yupi, играйте в приставку Sega, жуйте Love is, вспоминайте, что случилось в лихие 90-е! Все самое лучшее и светлое из последнего десятилетия прошлого тысячелетия 4 декабря на Новогодней дискотеке 90-х в ночном клубе «Великано». Начало в 22.00.

Всласть поностальгировать и скинуть жирок, интенсивно набранный за новогоднюю ночь, накручивая восьмерки пятой точкой, лихо прыгая и размахивая руками под бессмертные «Белые розы» и прочие народных хиты, предлагают ведущий MC Guru, Maxity, Orbisson, которые будут крутить пластинки. А еще будут медляки. Ну, вы сами знаете, что во время медленных танцев можно делать с партнерами!

Можно, конечно, устроить новогодний театральный тур: и спектакли посмотреть, и за народом понаблюдать, и себя в нарядных одеждах показать. Куда сегодня можно надевать меха и бриллианты, если не в филармонию или в театр?

4 января. «Аристократы поневоле». Хабаровский краевой музыкальный театр.

5 января. «Бабий бунт». Хабаровский краевой музыкальный театр.

5 и 6 января Рождественский квартирник в ТЮЗе.

6 января. «Мамуля». Хабаровский краевой театр драмы.

7 января. «Ночь измен, или Любовный покер». Хабаровский краевой музыкальный театр.

7 января. «Козленок в молоке». Хабаровский краевой театр драмы

Начало спектаклей в 18:00.

Накануне Рождества 6 января ансамбль «Симфоническая камерата» приглашает на концерт «Музыкальный сочельник» в концертный зал Хабаровской краевой филармонии. Этот зимний вечер, пронизанный ожиданием теплого праздника, подарит вам музыку радостного и светлого состояния души. Голоса струнных и деревянных духовых инструментов, а также фортепиано и маримбы создадут, солируя и переплетаясь, картину сияния рождественских огней. В музыке П.И. Чайковского и Дж. Гершвина, А. Пьяццоллы и Ф. Гульды, Р. Щедрина и М. де Фалья, вдохновенно исполненной музыкантами ДВАСО, каждый услышит главную мелодию – мелодию Рождества. Начало в 18:00.

В это же время начнется праздничный Рождественский концерт в Хабаровском музыкальном театре. В концертную программу включены романсы, сцены из известных оперетт, опер, мюзиклов и джаза, вошедших в золотой фонд отечественной и мировой музыкальной культуры, в исполнении артистов театра.

Приятных, веселых и познавательных новогодних каникул!