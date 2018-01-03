Новости
Жителей Хабаровского края МЧС призывает быть осторожными на льду
На новогодних каникулах многие хабаровчане устремятся на водоемы в места подледного лова рыбы; дети, у которых сейчас каникулы, любят гулять по льду замерзших рек и озер.
Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram
Чтобы новогодние праздники не омрачились трагедией, помните простые правила пребывания на льду:
- Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой;
- В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.
- Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %;
- Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания;
- Не выходить на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.
Правила поведения на льду:
- Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
- При переходе через реку следует пользоваться организованными ледовыми переправами;
- При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут;
- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин;
- Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу;
- На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 — 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки;
- При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5–6 м).
- Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить;
- Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий;
- Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза в случае, если лед провалится;
Что делать, если ты провалился под лед?
- Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
- Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
- По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед;
- Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ноги. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу.
- Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 463
С места событий: Останки на берегу водоема5 696
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 045
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 096
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136