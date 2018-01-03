Новости
Хабаровчане узнают все о пассажирских перевозках
Сразу после новогодних каникул хабаровчане смогут задать накопившиеся (ну, а вдруг?) за праздничные дни вопросы о пассажирских перевозках.
Горячую линию проводит городское управление транспорта, сообщает портал “Открытый город”. Тема линии – “Нормативные правовые акты, регулирующие организацию регулярных перевозок”.
9 января жители Хабьаровска получат возможность пообщаться с начальником отдела оргнизации регулярных перевозок управления транспорта Пармоном Кириллом Игоревичем. Для этого нужно с 10:00 до 11:00 позвонить по телефону 42-08-64.
Фото:primorsky.ru
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 463
С места событий: Останки на берегу водоема5 696
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 045
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 096
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136