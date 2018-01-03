Хабаровчане узнают все о пассажирских перевозках



Сразу после новогодних каникул хабаровчане смогут задать накопившиеся (ну, а вдруг?) за праздничные дни вопросы о пассажирских перевозках.



Горячую линию проводит городское управление транспорта, сообщает портал “Открытый город”. Тема линии – “Нормативные правовые акты, регулирующие организацию регулярных перевозок”.



9 января жители Хабьаровска получат возможность пообщаться с начальником отдела оргнизации регулярных перевозок управления транспорта Пармоном Кириллом Игоревичем. Для этого нужно с 10:00 до 11:00 позвонить по телефону 42-08-64.



Фото:primorsky.ru