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В Хабаровске дети примут участие в экстремальном конкурсе
Несмотря на обилие новомодных образов в мультфильмах, сказках и детском кино, юные хабаровчане все еще мечтают стать космонавтами, путешественниками. А еще пожарными. Ко Дню пожарной охраны дети смогут воплотить свою мечту, да еще и принять участие в тематическом конкурсе.
“На всякий пожарный случай” – так называется традициоонный смотр-конкурс творчества по пожарной безопасности, проходящий в краевой столице. Участники конкурса разделятся на три возрастные категории: 7-10 лет, 10-14 лет, 14-17 лет.
Цель конкурса – воспитать в подрастающем поколении культуру безопасного поведения и повысить уровень знаний в области пожарной безопасности, сообщает “Хабаровский край сегодня”. Соревновния будут проводиться в номинации “Театральное искусство” по направлению “Агитбригада”.
Оценит выступления детей на тему предупреждения пожаров, и поведения в экстремальной ситуации специальная комиссия. Победители смогут отправиться на краевой этап конкурса.
Чтобы принять участие в смотре, нужно успеть подать заявку до 28 февраля 2018 года. Подробности можно узнать по телефону 30-57-85
Фото: Пожарная безопасность - МЧС Росси
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