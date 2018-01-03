В Хабаровске дети примут участие в экстремальном конкурсе



Несмотря на обилие новомодных образов в мультфильмах, сказках и детском кино, юные хабаровчане все еще мечтают стать космонавтами, путешественниками. А еще пожарными. Ко Дню пожарной охраны дети смогут воплотить свою мечту, да еще и принять участие в тематическом конкурсе.



“На всякий пожарный случай” – так называется традициоонный смотр-конкурс творчества по пожарной безопасности, проходящий в краевой столице. Участники конкурса разделятся на три возрастные категории: 7-10 лет, 10-14 лет, 14-17 лет.



Цель конкурса – воспитать в подрастающем поколении культуру безопасного поведения и повысить уровень знаний в области пожарной безопасности, сообщает “Хабаровский край сегодня”. Соревновния будут проводиться в номинации “Театральное искусство” по направлению “Агитбригада”.



Оценит выступления детей на тему предупреждения пожаров, и поведения в экстремальной ситуации специальная комиссия. Победители смогут отправиться на краевой этап конкурса.



Чтобы принять участие в смотре, нужно успеть подать заявку до 28 февраля 2018 года. Подробности можно узнать по телефону 30-57-85



Фото: Пожарная безопасность - МЧС Росси