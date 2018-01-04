Хабаровчанин в радости от наступившего Нового Года едва не убил соседку

Хабаровчане неистово расстреливали петардами старый год, потом год наступивший. Непосвященному, допустим, буддисту, незнакомым с выходом радости у жителей дальневосточной столицы, явно могло показаться , что в городе идут кровавые бои.

Некоторые хабаровчане не обошлись петардами. Некий гражданин с балкона дома на улице ул.Карла Маркса 144/2в сделал несколько выстрелов из охотничьего оружия, Пуля пробила окно квартиры дома напротив и просвистела в нескольких сантиметрах от девушки, отслеживающей праздничный фейерверк.

. Приезжала полиция, ведётся расследование, сообщается на странице "ДТП Хабаровска" в Instagram.