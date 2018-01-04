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Хабаровчанин в радости от наступившего Нового Года едва не убил соседку
Хабаровчане неистово расстреливали петардами старый год, потом год наступивший. Непосвященному, допустим, буддисту, незнакомым с выходом радости у жителей дальневосточной столицы, явно могло показаться , что в городе идут кровавые бои.
Некоторые хабаровчане не обошлись петардами. Некий гражданин с балкона дома на улице ул.Карла Маркса 144/2в сделал несколько выстрелов из охотничьего оружия, Пуля пробила окно квартиры дома напротив и просвистела в нескольких сантиметрах от девушки, отслеживающей праздничный фейерверк.
. Приезжала полиция, ведётся расследование, сообщается на странице "ДТП Хабаровска" в Instagram.
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