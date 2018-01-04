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В Хабаровске пенсионер зарезал своего милого друга
В Хабаровске два друга обмывали наступление Нового года в квартире дома № 10 на улице Большая в Железнодорожном районе. Пили-пили, да поссорились.
Поматерили друг - друга, обвинили в мужеложстве, затеяли драться. Гость – 64 летний мужчина схватил нож и вонзил в 46-летнего хозяина квартиры. Мужчина умер на месте.
Сотрудниками ППС пенсионер был задержан и был водворен в ИВС. Он раскаялся и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. До избрания меры пресечения обвиняемый был водворен в ИВС, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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