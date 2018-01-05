В Хабаровском крае спасатели выручили шесть человек из снежного плена

Около базы отдыха "Мишкина берлога", расположенной в 30-ти километрах от Комсомольска-на-Амуре недалеко от поселка Хурба, в тайге заблудились шесть человек.

После того, как машина застряла в сугробе, люди решили пешком идти до Хурбы. Они подумали, что до поселка «рукой подать». Однако путь оказался гораздо длинней. Начало смеркаться, люди выбились из сил. Испугавшись, что замерзнут ночью в тайге, люди обратились за помощью в поисково-спасательный отряд – филиал ДВРПСО МЧС России.

Людей искали два часа. Нашли «туристов» в пяти километрах от дороги. Спасатели эвакуировали уставших пострадавших в поселок Хурба.

Пресс-служба ДВРПСО МЧС России