Рождественское богослужение из хабаровского храма покажут по телевизору

В Хабаровске 5 января в 12 часов откроется ежегодный фестиваль «Рождество глазами детей» в Городском дворце культуры

Фестиваль пройдет в 10-й раз. с 6 по 11 января для детей будут проводиться тематические встречи, игры, мастер-классы, викторины, акции и представления, конкурсы на лучшую художественную работу, театральную постановку, а также лучшее исполнение рождественских колядок и песен.

Церемония награждения участников сотоится 13 января в 11 и 13 часов. В день открытия фестиваля в музее истории города заработает художественная выставка, и в 14 часов начнётся конкурс театральных постановок в комплексе «Арсеналец».

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Телетрансляция Рождественского богослужения из Спасо-Преображенского кафедрального собора в ночь с 6 на 7 января.

Все, кто по той или иной причине не сможет побывать в храме в эту праздничную ночь, станут соучастниками торжества, посмотрев трансляцию на телеканале «Губерния».

Комментировать ход богослужения будет преподаватель Хабаровской духовной семинарии Савелий Круглов. Начало трансляции в 23:00. Богослужение возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.

График служения митрополита Хабаровского и Приамурского Владимира в праздник Рождества Христова и на Святках

Информационный отдел Хабаровской епархии

6 января в 08:00 — Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Великая вечерня. Литургия святителя Иоанна Златоуста в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

6 января в 16:00 — всенощное бдение. Великое повечерие. Утреня, 1-й Час в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

6 января в 23:00 — Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Всенощное бдение, Литургия святителя Василия Великого в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

7 января в 17:00 — великая вечерня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

8 января в 09:00 — Божественная литургия в Христорождественском соборе

9 января в 09:00 — Божественная литургия в храме святой преподобномученицы Елизаветы

10 января в 09:00 — Божественная литургия в женском монастыре святых первоверховных апостолов Петра и Павла села Петропавловка

11 января в 09:00 — Божественная литургия в храме святого благоверного князя Александра Невского

12 января в 09:00 — Божественная литургия в храме Покрова Пресвятой Богородицы

13 января в 09:00 — Божественная литургия храме святителя Иннокентия Иркутского

13 января в 17:00 — всенощное бдение в храме преподобных отцов Киево-Печерских (Архиерейское подворье села Краснореченское)

14 января в 09:00 — Божественная литургия в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

15 января в 09:00 — Божественная литургия в храме святого преподобного Серафима Саровского