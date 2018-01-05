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В Хабаровске «Волонтеры Победы» собирают подписи в поддержку Владимира Путина
В Хабаровске первыми в России открылись пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения президента России Владимира Путина на выборы 2018 года.
Пункты, организованные активистами движения «Волонтеры Победы» работают два дня – 5 и 6-го января в ТРЦ «Магазины радости» и в Южном парке.
После каникул акция продлится в до 30 января. «Волонтёры Победы» планируют собрать в России 300 тысяч подписей граждан.
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