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Губернатор Вячеслав Шпорт поздравил жителей Хабаровского края с Рождеством Христовым
В Хабаровском крае готовятся отметить Рождество Христово. С наступающим праздником верующих поздравил Губернатор Вячеслав Шпорт.
«На протяжении многих веков Рождество дарит людям негасимый свет веры и надежды. Обращает нас к вечным ценностям, которые лежат в основе христианства и питают православную культуру. Рождественские торжества приносят в нашу жизнь согласие и взаимное уважение. Сегодня в Хабаровском крае мирно живут представители разных религий. Общими принципами в межнациональных отношениях выступают терпимость и толерантность. Вместе мы развиваем родной регион, создаем условия для комфортной жизни», - отметил глава региона.
Вячеслав Шпорт пожелал православным христианам и всем жителям Хабаровского края, празднующим Рождество Христово, крепкого здоровья и благополучия, согласия и мира, радости и уверенности в завтрашнем дне.
Отметим, что в ночь с 6 на 7 января состоится трансляция Рождественского богослужения из Спасо-Преображенского кафедрального собора. За праздничной службой можно будет следить с 23.00 на телеканале «Губерния».
Богослужение возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.
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