В Хабаровске открылся ежегодный городской фестиваль «Рождество глазами детей»

В Городском дворце культуры Хабаровска состоялось торжественное открытие X городского фестиваля «Рождество глазами детей».

Конкурсная программа представлена тремя направлениями: песни и колядки, театральные постановки и сценическое слово, художественные работы. Участие в конкурсах принимают более тысячи юных хабаровчан. Ознакомится с художественными работами участников фестиваля можно уже сейчас в музее истории города Хабаровска, расположенном в правом крыле здания Городского дворца культуры.

На тожественной церемонии открытия фестиваля выступили лучшие творческие коллективы краевой столицы. С приветственным словом к гостям и участниками обратились представители Администрации города Хабаровска и Хабаровской епархии.

— Вот уже 7 января мы будем праздновать событие, которое произошло более двух тысяч лет назад и навсегда изменило ход человеческой истории. Так что же мы можем подарить Иисусу Христу в Его день рождения? Для Него нет лучшего дара, чем наши открытые сердца и любовь друг к другу. Хочу пожелать всем внутренней чистоты, добра, улыбок, и чтобы Бог всегда был с нами, — сказал заместитель руководителя отдела религиозного образования и катехизации Хабаровской епархии священник Стефан Нохрин.

По окончании концертной программы зрители были приглашены в музей на открытие выставки детских художественных работ. Помимо рисунков юные художники представили аппликации, мозаики, поделки из различных материалов.

— Более тысячи ребят примут участие в конкурсных испытаниях. Это возможность показать свое отношение и любовь к истории нашей страны. Желаю всем участникам победы и творческих успехов, — обратилась к ребятам заместитель начальника управления культуры Администрации города Хабаровска Ирина Жолобова.

Фестиваль «Рождество глазами детей» проходит с 3 по 11 января и не ограничивается конкурсной программой: в библиотеках, образовательных учреждениях и молодежных кл