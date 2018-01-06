Митрополит Владимир совершил Божественную литургию в Рождественский сочельник

В навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник) митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир совершил великую вечерню и Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска.

В завершении литургии перед рождественской свечой, знаменующей Вифлеемскую звезду, были пропеты тропарь и кондак праздника Рождества Христова. По окончании богослужения владыка Владимир поздравил прихожан с наступающим праздником и преподал архипастырское благословение.

— Я хотел бы пожелать, дорогие братья и сестры, чтобы этот день — Рождественский сочельник — был бы проведен нами во всяком благочестии и чистоте. Церковь заповедует сегодня хранить строгий пост, но мы можем постной пищей подкрепиться сейчас после богослужения свои немощные силы, для того, чтобы укрепиться духовно, прийти на всенощное бдение, помолиться Господу. И, конечно же, набраться сил перед молитвой праздничного ночного богослужения. Пусть эти часы, предшествующие наступлению праздника, будут наполнены молитвой, духовными размышлениями, заботой не только о внешней стороне празднования — о приготовлении жилища или праздничной трапезы, но, прежде всего, пусть эти оставшиеся часы будут посвящены заботе о духовном, — отметил архипастырь.