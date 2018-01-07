Рождественское послание митрополита Хабаровского и Приамурского Владимира

Дорогие братья и сестры! Приветствую всех вас, дорогие мои, и сердечно поздравляю с великим и светозарным праздником Рождества Христова.

Христос раждается – славите! Христос с Небес – срящите! Христос на земли – возноситеся! (Ирмос канона Рождеству Христову на утрени, песнь 1). Каждый год Святая Церковь радостно напоминает нам о явлении миру Спасителя, Который пришёл на нашу землю, чтобы понести всю тяжесть человеческой жизни, чтобы освободить нас от власти грехаи воссоединить с нашим Создателем. Всемогущий и Всещедрый Бог,природа Которого – доброта, воля Которого – сила, дело Которого – милосердие (свт. Лев Великий. Слово II на Рождество Христово), став человеком, снизошёл к нам, чтобы в жестоком, полном страданий и несправедливости мире Своей жизнью и смертью проповедовать милосердие, всепрощение и любовь.

Рождество Ипостасного Слова, произошедшее в одном из скромных селений древней Палестины – в Вифлееме Иудейском, есть ярчайшее свидетельство любви Творца к Своему созданию. Эта любовь являет нам неизреченное попечение Господа обо всём человеческом роде и, вместе с тем, о каждом из нас. Священное Писание говорит об этом в следующих словах: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Не только в день Своего рождества, но и доныне Спаситель призывает к общению с Собой каждого человека. Сам Творец Вселенной стоит у дверей нашего сердца и просит позволить Ему войти и остаться там навсегда: «Сыне, даждь ми твое сердце» (Прит. 23, 26), «се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20).

Будем помнить о том, что Христос ожидает от нас не всесожжений и жертв, не празднично накрытого стола с многочисленными угощениями, но сокрушенного духа, смирения, дел добра и милосердия. Так принесём же Родившемуся Спасителю веру – вместо злата, любовь же – яко смирну, яко ливан – деяния (Стихира на утрене предпразднества Рождества Христова).

Исполнением Евангельских заповедей, своими добрыми делами мы призваны свидетельствовать ближним и дальним, всем окружающим нас людям о беспредельности Божественной любви. А чтобы свидетельство наше было весомым и убедительным, мы должны основывать его не только на знаниях, почерпнутых из душеполезных книг, но и на личном опыте духовной жизни, опыте молитвы и благотворения.

В этом опыте мы призваны непрестанно возрастать, дабы словом, срастворённым любовью, и добрым делом, согласным с заповедями, являть погружённому в пучину страстей миру правду Божию, возвещать людям Христа. Тогда, совершая свое спасение (см. Фил. 2, 12), мы при благодатном действии Духа Святого будем способны преображать и окружающий нас мир.

Рождество Христово – это, несомненно, праздник великой встречи: встречи Бога с человечеством, Творца с творением, вечности со временем.

Рождество Христово – это встреча вселенского масштаба. Но в жизни каждого из нас присутствуют моменты, когда мы можем явственным образом переживать личную встречу с Господом, чувствовать действие преображающей силы Божественного присутствия в нашей жизни. Когда это происходит? Это происходит, когда мы участвуем в Таинствах Церкви Христовой и стремимся во всём поступать в соответствии с Евангельскими идеалами и принципами.

Облекшийся плотию Бог всецело вошёл в глубину человеческой жизни, исполненной многих скорбей и смятения. Своим Рождением Он и нас призывает к бесстрашию пред силами зла, вдохновляет побеждать грех и неправду настоящей любовью и деятельным милосердием. Приняв образ кротости и смирения, Господь одарил нас той силой, которою спас человека, взывая при этом: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11, 28-29). Так, следуя за Христом, мы учимся преодолевать притяжение земных забот и попечений, делая над собой усилие, жить по Божественным заповедям.

Пусть Всемогущий Господь, возлежащий ныне в Вифлеемских яслях в образе беззащитного младенца, ниспошлёт нам усердие в совершении добрых дел и дарует способность искренне сопереживать нуждающимся в нашем участии, помощи и заботе.

Предстательством Пресвятой и Преблагословенной Девы Марии, да укрепит нас в вере Рождённый от Неё Богомладенец Иисус, да утвердит в христианской надежде и наполнит сердца Своей любовью, «чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни» (Тит. 3, 7).

Ещё раз сердечно поздравляявас с праздникомРождества Христова, призываю на вас благословение Родившегося Спасителя и обращаю ко всем вам замечательные слова апостола Павла: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды.Всё у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16, 13-14).

Мир всем вам во Христе Иисусе. Аминь.

МИТРОПОЛИТ ХАБАРОВСКИЙ И ПРИАМУРСКИЙ

Рождество Христово,

2017/2018 год,

Хабаровск