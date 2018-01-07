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Хабаровчане отмечают Рождество
В Хабаровском крае проходят Рождественские богослужения. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска прошло рождественское богослужение. Литургию возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.
Традиционно в кафедральный собор в ночь с 6 на 7 января съезжается больше всего прихожан: не только хабаровчан, но и тех, кто живёт за сотни километров от дальневосточной столицы. Более тысячи прихожан собрались в празднично украшенном храме, чтобы молитвой встретить светлый праздник Рождества Христова.
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По окончании литургии владыка Владимир огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравил с со светлым праздником Рождества Христова.
— Будем радоваться и веселиться в предстоящие святые дни! Будем нести весть о родившемся Христе, весть о смысле Его вхождения в человеческую историю людям, которые, может быть, сегодня еще не верят или сомневаются, или даже настроены враждебно настроены по отношению к Церкви. В этом, в том числе, и заключается наш христианский подвиг: никого не раздражая, не задевая, но со смирением, верой, любовью благовествовать земле радость велию о том, что Христос Спаситель по плоти от Духа Святого и Пречистой Девы Марии родился две тысячи лет назад для того, чтобы принести свое евангельское учение.
Маленьким прихожанам во время целовании креста были вручены небольшие подарки: просфоры, праздничное угощение и красочные православные календари.
По окончании богослужения для верующих был приготовлен сюрприз — праздничный фейерверк на площади перед храмом.
Напомним, в ночь с 6 на 7 января хабаровчане самыми первыми в стране отметили наступивший праздник Рождества Христова.
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