Поздравление Александра Галушки с Рождеством

Дорогие дальневосточники! Поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Рождественские дни всегда наполнены особенной атмосферой. Тысячелетиями они несут людям негасимый свет надежды и любви, вдохновляют нас на добрые дела, учат милосердию и состраданию.

Отмечать этот светлый семейный праздник – наша добрая традиция, которая передается из поколения в поколение, от родителей к детям. Рождество Христово объединяет нас в стремлении сохранить великое духовно-нравственное наследие нашей Родины, которой мы гордимся и очень любим.

Дорогие друзья! От всей души желаю счастья вам, крепкого здоровья и благополучия! Пусть эти праздничные дни принесут в каждый дом радость, любовь и согласие! Счастливого Рождества!

Министр Российской Федерации

по развитию Дальнего Востока

А. Галушка