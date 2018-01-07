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Поздравление Александра Галушки с Рождеством
Дорогие дальневосточники! Поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Рождественские дни всегда наполнены особенной атмосферой. Тысячелетиями они несут людям негасимый свет надежды и любви, вдохновляют нас на добрые дела, учат милосердию и состраданию.
Отмечать этот светлый семейный праздник – наша добрая традиция, которая передается из поколения в поколение, от родителей к детям. Рождество Христово объединяет нас в стремлении сохранить великое духовно-нравственное наследие нашей Родины, которой мы гордимся и очень любим.
Дорогие друзья! От всей души желаю счастья вам, крепкого здоровья и благополучия! Пусть эти праздничные дни принесут в каждый дом радость, любовь и согласие! Счастливого Рождества!
Министр Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока
А. Галушка
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