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В Хабаровске погорельцу срочно нужна помощь
Под Хабаровском сгорел до тла дом, где проживал непьющий, работающий мужчина 35 лет. Человек успел выбежать в нижнем белье, получил ожоги. Документы, одежду, технику спасти не удалось.
Нужна одежда, в том числе верхняя, обувь 43 размер. Возможен самовывоз.
Телефон для связи 94-24-20 Галина, или 8914-198-62-36 Мария.
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