В Хабаровске погорельцу срочно нужна помощь

Под Хабаровском сгорел до тла дом, где проживал непьющий, работающий мужчина 35 лет. Человек успел выбежать в нижнем белье, получил ожоги. Документы, одежду, технику спасти не удалось.

Нужна одежда, в том числе верхняя, обувь 43 размер. Возможен самовывоз.

Телефон для связи 94-24-20 Галина, или 8914-198-62-36 Мария.