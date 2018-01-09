На Хабаровский край надвигается снежный циклон

В Хабаровском крае прогнозируется ухудшение погоды. В Советско - Гаванском, Ванинском и районе им. Лазо ожидается снег, метель, усиление ветра по долинам рек и на побережье 12-17 м/с, на побережье Татарского пролива усиление ветра 20-25 м/с. На дорогах возможны заносы и снежный накат.

В Хабаровске нет отключений горячей, холодной воды и отопления. В городе не работает 23 лифта. Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 42 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 43 машины.

За сутки было вывезено 2281 кубометр снега. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами: было высыпано 85,3 тонны пескосоляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 28 ДТП, зафиксированы 3 возгорания, на пульт «03» поступили 888 вызовов.

Сегодня утром на городские маршруты вышли 677 единиц общественного транспорта: 37 трамваев, 26 троллейбусов и 571 автобус. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.