Новости
На Хабаровский край надвигается снежный циклон
В Хабаровском крае прогнозируется ухудшение погоды. В Советско - Гаванском, Ванинском и районе им. Лазо ожидается снег, метель, усиление ветра по долинам рек и на побережье 12-17 м/с, на побережье Татарского пролива усиление ветра 20-25 м/с. На дорогах возможны заносы и снежный накат.
В Хабаровске нет отключений горячей, холодной воды и отопления. В городе не работает 23 лифта. Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 42 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 43 машины.
За сутки было вывезено 2281 кубометр снега. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами: было высыпано 85,3 тонны пескосоляной смеси и реагента.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 28 ДТП, зафиксированы 3 возгорания, на пульт «03» поступили 888 вызовов.
Сегодня утром на городские маршруты вышли 677 единиц общественного транспорта: 37 трамваев, 26 троллейбусов и 571 автобус. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 499
С места событий: Останки на берегу водоема5 732
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 071
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 133
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136