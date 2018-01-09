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В Хабаровском крае пожарные не успели спасти одинокого пенсионера
Рано утром в одном из домов Комсомольска-на-Амуре загорелась квартира. Заметили возгорание соседи, они и вызвали наряд огнеборцев.
Валящий дым из окна квартиры дома 17 по проспекту Интернациональному испугал жильцов. Ориентировочно в половину седьмого утра жители позвонили пожарным. Прибывшие на место огнеборцы не смогли проникнуть в горящую квартиру по автолестнице – спасателям помешали деревья, растущие рядом с домом. Брандмейстеры установили трехколенную лестницу и проникли внутрь квартиры, сообщает komcity.ru. В задымленном помещении их ждала страшная находка – тело жильца квартиры – одинокого пенсионера, помочь которому уже было невозможно.
Сейчас устанавливается причина возникновения пожара. Известно, что очаг возгорания находился в кладовой.
Фото: komcity.ru
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