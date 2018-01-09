В Хабаровском крае на пожаре чуть не погибли дети



В Хабаровском крае семья едва не стала жертвой пожара в собственной квартире. Двоих малышей и их маму пришлось эвакуировать из горящего здания.



Вечером квартиру дома по улице Чехова поселка Ванино объял пожар. Прибывшие к полыхающему дому огнеборцы с помощью автолестницы проникли на третий этаж – к очагу распространения огня. В горящей квартире находились женщина и двое маленьких детей, сообщает Комсомольская правда. Спасатели помогли семье выбраться из охваченного пламенем помещения. Погорельцев на «скорой» доставили в центральную районную больницу. Там маму и детей обследовали специалисты.



Пожарным удалось предотвратить распространения огня на соседние квартиры. Возможно, что причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при пользовании электрооборудованием.



Фото:http://gtrk-saratov.ru