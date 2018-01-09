В Хабаровском крае ищут сбежавшего водителя, наехавшего на старушку



После новогодних праздников дороги Хабаровского края особенно опасны. Хоть и не так оживлено посленовогоднее движение, но риск встретиться с автолюбителем нетрезвым значительно возрастает. Или трезвым, но, что называется, с похмелья. Пенсионерке из Комсомольска-на-Амуре не посчастливилось прогуляться 4 января в районе перекрестка Ленина-Васянина.



Переход улицы в разрешенном месте, по «зебре», не гарантировал 76-летней комсомольчанке безопасности. Женщина попала под колеса микрогрузовика, сообщает komcity.ru. Водитель пешехода не заметил. Не стал он останавливаться и после того, как сбил женщину – так и продолжил свой путь. Но факт наезда зафиксировал всевидящий видеорегистратор.



Пострадавшая же от шока не смогла ничего запомнить. Однако, очевидцы утверждают, что за рулем злополучного микрогрузовика сидел гражданин кавказской национальности. Кем бы ни был водитель, известно одно – о наезде в ГИБДД он заявлять не стал. В настоящее время продолжается поиск невнимательного автолюбителя.







Фото: baikal-media.ru