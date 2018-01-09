Хабаровчане накормят обитателей "Приамурского" новогодними елями



Наконец хабаровские борцы за экологию могут расслабиться в этот нелегкий для них постновогодний период, когда сердце каждого ревнителя природы обливается кровью при виде выброшенной на помойку ёлки. Отслужившие главным праздничным украшением деревья смогут накормить животных!



Дадим ёлкам вторую жизнь! Акция, каждый год проводимая зоосадом «Приамурский», так и называется – «Вторая жизнь ёлки». Покрасовавшиеся на празднике деревья превратятся в корм или жилище для обитателей «Приамурского», сообщает портал «Открытый город». Ни одна иголочка и веточка не пропадут зря: хвоя станет вкусным лакомством для лосей и кабарги, мелкие ветки – подстилкой для животных, а стволы – стройматериалами для новых конструкций.



Ежегодно к участию в акции подключаются десятки хабаровчан, и количество неравнодушных растет. Чтобы дать ёлке вторую жизнь, нужно просто привезти её в зоосад имени Сысоева в село Воронеж-2. В «Приамурском» принимают посленовогодние ёлочные дары каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00.



Фото: habarovsk.glavcirk.ru