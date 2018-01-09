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В Хабаровском крае прихожанку обчистили в храме
«На бога надейся», а за имуществом следи. В Хабаровском крае женщина лишилась фотокамеры во время богослужения в храме.
Каждый прихожанин посещает храм по своим личным причинам. Кто-то приходит с молчаливыми просьбами, кто-то в память о близких, а кто-то – разжиться чужим добром. Во время службы, да ещё и на Рождество, церкви полны людей. А в толчее, как известно, злоумышленникам проще всего совершить преступление.
Жительница Николаевского района сразу же после рождественской службы отправилась в полицию с заявлением о том, что некто похитил её дорогую фотокамеру. Ущерб владелица оценила в более, чем 30 тысяч рублей. По её словам, фотоаппарат исчез, как только она оставила его без присмотра.
Сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в «церковной краже». 39-летний житель Николаевска-на-Амуре воспользовался невнимательностью прихожанки и умыкнул её цифровую технику, сообщает портал «Губерния». Продать незаконную добычу мужчина не успел, и техника вернулась к своей владелице. Теперь подозреваемому в нарушении заповеди «Не укради», грозит срок до 5 лет лишения свободы, если его вину признает земной суд.
Фото: Оренбургские новости
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