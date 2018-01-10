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В Хабаровске нарисовали Чемпионат мира по хоккею с мячом
В Хабаровске на кате, расположенном на набережной стадиона имени Ленина, прошла акция «Я рисую чемпионат». Ее организаторы - арт-сообщество «33+1» из Владивостока и хабаровские художники.
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На конструкции из бруса и фанеры - фотозоне общей площадью 25 квадратных метров с изображением моста через Амур, памятника графу Муравьеву-Амурскому, озера Амут, аренв “Ерофей” посетителям катка художники предложили при помощи трафаретов и баллончиков с краской нарисовать фигуры хоккеиста и подписать их. За несколько часов на конструкции не осталось свободного места.
Акция была приурочена к мировому первенству по хоккею с мячом, которое стартует в Хабаровске 29 января. В турнире среди команд группы «А» примут участие сборные России, Швеции, Казахстана, Финляндии, Норвегии, Германии, США и Венгрии.
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