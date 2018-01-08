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В Хабаровске прошла конференция «Союза советских офицеров».
Офицеры отделения Хабаровского края этой организации рассмотрели ряд вопросов, главным из которых был отчет председателя регионального Совета Анатолия Романцова о проделанной работе за отчетный период.
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Выполнено за истекшие четыре года немало. Это и борьба офицеров за свои права по улучшению своих социальных гарантий, и работа по патриотическому воспитанию молодежи, в особенности школьников, и забота о ветеранах и ряд других моментов.
Выступающие делегаты на Конференции в целом отметили успешную работу регионального Совета, но поступило и ряд предложений. Так капитан в отставке Смирнов из Переяславки считает, что пора наладить взаимодействие с краевым клубом ветеранов – подводников, а капитан в отставке Федик предложил теснее работать с ветеранами иных общественных организаций, в том числе с «Боевым братством».
Важнейшим вопросом было отмечено участие всех членов организации в подготовке и проведении выборов Президента страны 18 марта. Единодушно все делегаты проголосовали за совместную работу в этом направлении вместе с краевым Комитетом КПРФ, первый секретарь которого, Александр Громов принял участие в работе Конференции.
На Конференции был избран новый состав регионального Совета. Председателем регионального Совета единогласно вновь избран Анатолий Романцов.
Председатель регионального Совета ССО
А. Романцов.
По материалам сайта Хабаровского краевого отделения КПРФ.
Фото: http://www.kprf27.ru/2018/01/08/konferenciya-soyuza-sovetskix-oficerov-v-xabarovske/
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