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В Хабаровском крае заповеднику китайцы подарили фотоловушки
В Хабаровском крае доставили подарок для филиала «Большехехцирский» от китайских коллег из приграничного заповедника «Трехречье».
На одной из деловых встреч китайские друзья предложили совместный проект по установке фотоловушек в российском заповеднике, причем фотоловушки – в дар, как залог расширяющегося сотрудничества и в честь близкого профессионального праздника - Дня заповедников и национальных парков. Шесть новеньких фотоловушек Seagull ожидают своего часа. «Модель фотоловушки несколько необычна для нашей практики, - отмечает младший научный сотрудник «Заповедного Приамурья» Тимофей Петров, – и, прежде всего, их надо протестировать».
Установка аппаратуры и обслуживание планируется совместно с китайскими коллегами. Пополнение аппаратов позволит охватить большую площадь заповедника и точнее определить наличие таежных обитателей. План сотрудничества -2018 уточняется обеими сторонами, но то, что он будет насыщенным, уже понятно.
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