В Хабаровском крае заповеднику китайцы подарили фотоловушки

В Хабаровском крае доставили подарок для филиала «Большехехцирский» от китайских коллег из приграничного заповедника «Трехречье».

На одной из деловых встреч китайские друзья предложили совместный проект по установке фотоловушек в российском заповеднике, причем фотоловушки – в дар, как залог расширяющегося сотрудничества и в честь близкого профессионального праздника - Дня заповедников и национальных парков. Шесть новеньких фотоловушек Seagull ожидают своего часа. «Модель фотоловушки несколько необычна для нашей практики, - отмечает младший научный сотрудник «Заповедного Приамурья» Тимофей Петров, – и, прежде всего, их надо протестировать».

Установка аппаратуры и обслуживание планируется совместно с китайскими коллегами. Пополнение аппаратов позволит охватить большую площадь заповедника и точнее определить наличие таежных обитателей. План сотрудничества -2018 уточняется обеими сторонами, но то, что он будет насыщенным, уже понятно.

Фото: http://www.mnr.gov.ru/konkurs3/detail.php?ID=263162