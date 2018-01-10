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В Хабаровске мать двоих малолетних детей зарезала сожителя
В Хабаровске в доме на улице Рокоссовского проживала 29-летняя дамочка с двумя детьми 25-летним сожителем. Все бы ничего, да у женщины была богатое прошлое, она привлекалась к уголовной ответственности за убийство и грабеж
Понятно, что детям с мамой не повезло. Но не об этом речь. То, что почему-то считается, что даже такая мать лучше приемных родителей, оставим на совести общественности и социальных органов.
Понятно, что новогодний градус ударил дамочке в голову. Вязала она нож и ударила в грудь своем сожителю. Мужчина чудом остался жить, благодаря хабаровским врачам краевой клинической больницы № 1 и вовремя приехавшей Скорой помощи.
По признакам состава преступления сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На время следствия она была отпущена под подписку о невыезде. Все-таки мать двух малолетних детей, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab..
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