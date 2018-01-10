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В Хабаровском крае мать троих детей чуть не убила бывшего мужа
В селе Кондратьевка района имени Лазо Хабаровского края в гости к хозяину жилья приехала бывшая жена, мать троих детей. Быстро соорудили банкет, пригласили товарища, и началась гулянка.
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Пили-беседовали, да поссорились. Дамочка ударила бывшего супруга ножом в грудь.
Вовремя оказанная медицинская помощь позволила сохранить жизнь человека. Вворемя приехала Скорая помощь, мужчине жизнь спасли.
Из-за того, что у женщины трое несовершеннолетних детей, всеет-таки мать, до суда ее отпустили под подписку о невыезде. За содеянное ей грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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