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Постновогоднее : Сапожки, Леди на день и Бабы в бане
Не успели хабаровчане доесть тазики с оливье-винегретом, допить ниагарские водопады новогоднего горячительного, рассольно вылечиться от застольного следствия и закусить все это рождественской кутьей, а тут уже и святки подоспели.
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Конечно, стоит осторожно ходить под балконами: праздничными петардами, конечно, расстреляли уже и старый год и наступивший, однако чем черт не шутит. К этому стоит добавить и традиционные гадания изнывающих в девичестве юных и не очень хабаровчанок.
Это раньше у девиц ножки маленькие были, а валенки легкие. Сегодня у иных женских особей размер ноги доходит до вполне мужского 43-го, да и валенки вряд ли будут бросать. Большей частью европейского производства с нормальным китайским качеством сапожки могут полететь и малость зашибить потенциального жениха.
Возможно, некоторые девицы вспомнят и банное гадание. Это когда голую корму в дверной проем сауны по ночам представительницы слабого пола просовывают и ждут, когда банный черт погладит. Волосатой рукой – к богатству, гладкой - к усилению экономического кризиса.
Конечно, будут жечь волшебный бумажки, дуть литрами кофе и потом гадать по гуще, вызывать духов, а некоторые особо егозливые колядовать пойдут. Некоторым и рядиться не нужно после всяких диет: мумия возвращается.
Те, что кому малоинтересны языческие забавы, смогут отдохнуть и телом и, конечно, душой, посетив и концерты и спектакли.
10 января состоится праздничный концерт хора Свято-Данилова монастыря в концертном зале Хабаровской краевой филармонии. Начло в 18.30
12 января горожан приглашают на Рождественский концерт Архиерейского хора епархии в Хабаровскую Духовную семинарию. В программе - рождественские колядки и песнопения праздника Рождества Христова. В концерте также принимает участие вокально-инструментальный дуэт - Анна Хрустова и Григорий Зосимов. Начало в 13.00
13 и 14 января хабаровчане смогут отметить наступление Старого Нового года вместе с дальневосточным академическим симфоническим оркестром. В концерте принимают участие Яна Гиляжева (скрипка) и Рисиме Сехлеян ( сопрано) Художественный руководитель и главный дирижёр Антон Шабуров. Начало в 18.30.
С 13-го по 15- января на набережной Хабаровска во второй раз пройдет краевой фестиваль снежных скульптур. В нем примут участие 10 команд. Лучшим будут вручены памятные подарки и денежные премии.
Для любителей Мельпомены:
12 января. С наступающим. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.30
13января. В омуте любви. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17.00
14 января. Леди на день. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17.00
Святочных подвигов, счастливых гаданий и приятных впечатлений!
Юрий Вязанкин
Фото: http://sauna124.ru/assets/gallery
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