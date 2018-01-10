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В Хабаровском крае увеличат частоту движения теплоходов Хабаровск-Фуюань-Хабаровск
Река Амур, в бассейне которой сосредоточена большая часть объектов природного и культурно-исторического наследия, а также наличие протяженной границы с Китаем, морской береговой полосы создают объективные предпосылки для развития в Хабаровском крае водного туризма.
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В конце июня круизной компанией ООО "Тревел Пасифик" (г. Петропавловск-Камчатский) организован заход судна "Clipper Odyssey" с иностранными туристами на борту в Охотский муниципальный район, где круизёры посетили национальный парк "Шантарские острова".
Неизменно популярной в крае остаётся международная речная линия "Хабаровск – Фуюань (КНР) – Хабаровск", на которой с мая по октябрь обслужено 24,5 тыс. китайских и 29,7 тыс. российских туристов, темп к уровню 2016 года составил 118,5 и 126,1 % соответственно. Ежегодно во взаимодействии с Хабаровской краевой общественной организацией "Федерация парусного спорта" по указанному маршруту проводится яхтенная регата.
Сегодня в крае активно развивается обеспечивающая инфраструктура. Так, в Хабаровском муниципальном районе на туркомплексе "Заимка" построен причальный комплекс с современным речным вокзалом и яхтенной лагуной на 80 парусно-моторных яхт. На туркомплексе "Воронеж" ведётся подготовка к созданию объектов для организации отдыха на воде (причал, лодочная станция с пунктом проката и проч.).
На южном побережье Охотского моря (Тугуро-Чумиканский район) введен в строй Центр приема туристов в целях организации морских прогулочных и круизных яхтенных маршрутов в акватории Шантарских островов.
В настоящее время Федеральным агентством по туризму ведётся разработка новой целевой программы, предусматривающей реализацию мероприятий по развитию туризма в Российской Федерации на период с 2019 по 2025 годы.
Ставя в приоритет развитие водного туризма, министерством культуры края решён вопрос о включении в разрабатываемый документ межрегионального проекта "Амур", который предусматривает развитие круизного туризма по Амуру на территориях Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей.
Туроператоры предложили увеличить в июле-августе 2018 года частоты движения теплоходов на направлении "Хабаровск-Фуюань-Хабаровск" за счет сокращения перерыва между утренними и вечерними заходами/ выходами судов и роста интенсивности работы государственных контрольных служб.
Управление по туризму министерства культуры проведёт рабочее совещание с речными перевозчиками и ведущими турфирмами по обсуждению предложений по графику движения судов в высокий летний сезон следующего года.
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